Trapani, il Nautico tra accuse e smentite: quando la protesta diventa un caso

23/10/2026 06:00:00

Ricreazione col topo (morto) nel cestino. Sembra il titolo di un giallo alla Agatha Christie, ed invece è una delle denunce provenienti da alcuni studenti del l’Istituto Nautico “Marino Torre” di Trapani.

Ma non solo. Gli studenti in sciopero qualche giorno fa, hanno denunciato di essere costretti a studiare in una scuola fatiscente, pericolante e con una scarsissima offerta formativa. “Ci sentiamo di decima categoria”, hanno detto, facendo riferimento all’altro istituto con cui sono accorpati, l’istituto tecnico industriale sito in piazza XXI aprile.

Un grido di stanchezza, di rabbia, accompagnato da gesti simbolici come le catene alla scuola, ma anche da alcune foto diffuse che immortalano un topo in un cestino dell’immondizia, degli scarafaggi sul muro di un bagno.

Ma la dirigente scolastica, Vita D’Amico, non ci sta e vuole dire la sua, davanti ad un’esposizione mediatica e politica della scuola che dirige.

Perchè un topo in classe non è un bel biglietto da visita anche per le future iscrizioni.

La protesta per altro è stata raccolta anche dal consigliere Nicola Lamia che ha portato in consiglio comunale l’istanza dei giovani studenti, sollecitando un intervento urgente dell’amministrazione, in raccordo con la dirigenza scolastica per “una ispezione accurata degli ambienti scolastici” e adottare tutte le misure a tutela degli studenti. Peccato che gli istituti superiori siano di competenza del Libero Consorzio e il Comune possa provvedere ad una eventuale derattizzazione per quello che consta il territorio circostante. Il Libero Consorzio, da parte sua, ha precisato che sono stati programmati dieci milioni di euro per interventi strutturali nelle scuole.

Ed in effetti, l’istituto Nautico è stato oggetto di lavori da parte del Libero Consorzio con il supporto di fondi regionali per la messa in sicurezza dell’edificio, rifacendo le parti ammalorate ed intervenendo nel rispetto dei vincoli di tutela, considerando che si tratta di un edificio storico.

L'assemblea dopo lo sciopero

La Dirigente ha quindi convocato ieri un’assemblea con gli studenti, invitando la stampa anche a visitare gli ambienti scolastici, con dei ciceroni d’eccezione: proprio i rappresentanti di istituto che hanno guidato la protesta.

La professoressa D’Amico è molto chiara: ben vengano le proteste, gli scioperi in nome di diritti e principi negati, ma la strumentalizzazione no.

E così viene fuori che il topo, ritrovato nel cestino di una classe dopo qualche giorno dall’inizio delle lezioni, era morto da un po' e di certo non si è suicidato insieme alle carte delle merendine. E che forse il termine “fatiscente” non è stato usato con piena contezza dagli studenti.

Alla Dirigente scolastica però non va giù il mancato orientamento al dialogo, sia da parte degli studenti che non hanno mai rappresentato le problematiche alla scuola, sia da parte del consigliere Lamia che ha portato all'attenzione del Consiglio Comunale un problema senza prima averlo interlocuito in maniera formale ed informale con la scuola.

“Non possiamo portare un problema che non è reale, perché significa non dare rispetto alla scuola e alle persone che lavorano ogni giorno per far sì che funzioni nonostante tutto e malgrado tutto”, ha detto la professoressa D’Amico.



L'offerta formativa del Nautico

Un altro tasto dolente è stata la lamentela di ragazzi riguardo le attività formative e laboratoriali.

L’offerta formativa del Nautico comprende gli indirizzi di Conduzione del mezzo navale, Conduzione di apparati e impianti di bordo e Conduzione del mezzo aereo, tutti dotati di simulatori dedicati. Dal primo novembre, al simulatore di volo si aggiungerà quello per il controllo del traffico aereo, con otto postazioni pilota, torre di controllo simulata e sistemi radar e meteorologici. Gli studenti potranno esercitarsi nelle procedure di decollo e atterraggio e nella gestione del traffico aereo, in un percorso finalizzato anche alla certificazione FIS per accedere ai concorsi da operatore.

L’istituto collabora con ENAV nei percorsi scuola-lavoro (PCTO) e con altre realtà del settore. Gli studenti hanno volato sull’elicottero AB139, e partecipano ad attività presso il 37° Stormo e l’aerostazione tramite Airgest. È attiva anche una collaborazione con Air-Espace, in Svizzera, dove alcuni diplomati stanno seguendo un percorso per diventare manutentori aeronautici.

Insomma, oggi l'istituto nautico è una scuola moderna, con attrezzature moderne e in un contesto strutturale di tutto rispetto, tiene a precisare la Dirigente.

Che però non intende nicchiare sull’accaduto e, anzi, proprio per questo motivo durante la prossima assemblea d'istituto si dedicheranno le prime due ore di lezione alla conoscenza del regolamento d'istituto, della costituzione, dello statuto, degli studenti e delle studentesse.

“Abbiamo il dovere morale, etico e professionale di far sì che un un problema sollevato si trasformi in qualcosa di costruttivo, diventi lezione di educazione civica. E questo è il modo di orientare i nostri ragazzi, che spesso utilizzano dei termini che nemmeno conoscono”, dice Vita D’amico, “La prima domanda che mi sono permessa di fare questa mattina ai ragazzi riuniti in assemblea è stato se conoscessero il significato della parola fatiscente. Il 99% dei ragazzi non conosceva il significato della parola”.

Durante l’assemblea la Dirigente è stata molto netta nei confronti dei rappresentanti di istituto, che hanno manipolato la realtà rischiando di buttare la scuola in pasto alla propaganda.

Rappresentanti che dovranno risponderne in termini di responsabilità e cui, per contrappasso, è stato dato il compito di accompagnarci in un tour della scuola.



Il tour del Nautico

Ed è lungo i corridoi, nelle aule e nei bagni, che abbiamo potuto scattare delle foto più interessanti del topo stecchito da giorni nel cestino, ed abbiamo potuto raccogliere sensazioni più genuine degli slogan da sciopero.

Uno di quegli scioperi senza tempo, che a raccontarli starebbero bene sia negli anni novanta che oggi, magari cambiando solo modello di felpe e con le suonerie degli smartphone di sottofondo.

Perchè in questa storia ci sono diverse verità e tutte legittime.

C’è la verità e l’amarezza di una Dirigente che, pur di non perdere i finanziamenti per appaltare i lavori per il laboratorio sbagliando una procedura, paga di tasca sua un esperto.

C’è il dover fare i conti con un sistema scolastico che diventa sempre più un’azienda, che deve racimolare fondi e finanziamenti a destra e a manca e le cui iscrizioni rappresentano la prima pubblicità per la sopravvivenza di un istituto.

Ci sono i docenti, che ogni giorno si confrontano non solo con programmi ministeriali sempre più lontani dalla contemporaneità, ma soprattutto con generazioni che parlano un’altra lingua, che hanno altri strumenti e tempi troppo più veloci di un’aula scolastica.

Docenti pagati poco e male dal Ministero, che finiscono invece per disamorarsi di un mestiere che ha molto a che fare con la vocazione.

E poi gli studenti, che sono sempre in movimento, sempre insoddisfatti perché troppo inascoltati.

Ragazzi che hanno la necessità che la protesta gli esploda dentro, ma non sanno dare voce alla loro inquietudine e, talvolta, qualcuno se ne appropria, come ventriloqui.

È così che una macchia di muffa sul muro, dovuta alle infiltrazioni, al tempo e talvolta anche alla scarsa manutenzione, diventa un istituto fatiscente.

Un pavimento più sporco del solito viene percepito come insalubre.

Eppure, spesso non si nota che un termosifone spento, che in inverno lascia le aule al freddo, è stato trasformato dagli stessi ragazzi in un cestino per i rifiuti.

Né si presta attenzione alle bottiglie di plastica abbandonate nei cassonetti delle tapparelle, rimaste lì troppo a lungo, quasi fossero parte dell’arredamento.

Gli studenti continuano a protestare mentre ci accompagnano lungo i corridoi della scuola.

Vorrebbero mostrarci ciò che, secondo loro, non vediamo, che vediamo solo in parte o che forse noi adulti siamo ormai abituati a giustificare e non ci colpiscono più.

Forse anche la dirigente, che compie molti sforzi per rendere la scuola più confortevole, accogliente e moderna, oltre che più adeguata alle esigenze e al futuro professionale degli studenti, ha imparato a fare i conti con ciò che è possibile. Noi adulti, forse, abbiamo finito per accontentarci.

Ma quando chiediamo loro di spiegarci le loro ragioni, come hanno fatto fuori dalla scuola, scatta esattamente quello che si dovrebbe combattere.

Dopo l’assemblea non vogliono esporsi più ed è successo il contrario di quello che lo sciopero, almeno nelle intenzioni, avrebbe voluto ottenere: le due parti hanno smesso di riconoscersi reciprocamente.

Perchè quando la protesta diventa una rappresentazione che non ammette sfumature, oppure quando le ragioni dell’istituzione vengono percepite come un tentativo di zittire chi contesta, il dialogo lascia il posto alla diffidenza e ogni interlocutore finisce per considerare l’altro un avversario.

Qualcuno fa una battuta secondo cui la stampa sarebbe stata pagata per raccontare una scuola in buone condizioni, e il confronto si sposta dal merito della protesta all'affidabilità di chi è lì per raccontarla.

È un passaggio che colpisce: gli studenti avevano chiesto di essere ascoltati e avevano portato la loro protesta fuori dalle aule. Ora la diffidenza prende il posto delle parole.

Noi ci guardiamo intorno e vediamo un istituto storico, difficile da mettere a norma e da modernizzare, anche negli arredi, con le risorse limitate di cui dispone oggi la scuola. In questo contesto, una porta ridipinta e risistemata, liberata dai segni del deterioramento, può sembrare quasi un’opera di ingegneria.

Quando una dirigente deve fare i conti con risorse esigue, arriva il momento di scegliere: garantire una scuola pulita e dignitosa, anche se non modernissima e ancora segnata dalla trascuratezza del passato, oppure investire nella formazione e in laboratori capaci di offrire agli studenti competenze e strumenti utili per il loro futuro professionale.

È qui che emerge un nuovo divario generazionale, uno scontro culturale tra docenti e studenti. Tra presente e futuro.

Forse è proprio questa la domanda da cui dovremmo partire: che cosa è diventato normale per questi ragazzi? Che cosa è diventato normale per noi adulti?

E come possono incontrarsi queste due diverse idee di normalità, fino a trasformarsi, insieme, in qualcosa di straordinario?

Valentina Colli







