Petrosino, vuole cambiare medico online ma l'Asp le propone solo pediatri

23/10/2026 06:00:00

La digitalizzazione della sanità dovrebbe semplificare la vita dei cittadini, ridurre le code agli sportelli e consentire di accedere ai servizi senza doversi necessariamente spostare da casa. Ma non sempre le cose funzionano come dovrebbero.

A raccontare un'esperienza decisamente singolare è l'avvocata Letizia Pipitone, residente a Petrosino che, nel tentativo di cambiare il proprio medico di medicina generale attraverso la piattaforma online dell'Asp di Trapani, si è ritrovata davanti a un ostacolo apparentemente inspiegabile.

Per diversi giorni la donna ha provato a completare la procedura telematica. Il sistema risultava accessibile e funzionante, ma al momento della scelta del nuovo medico proponeva esclusivamente pediatri, senza consentire di individuare un medico di famiglia.

Una situazione paradossale, raccontata anche con una certa ironia dalla diretta interessata: «Purtroppo alla mia età ci vuole il geriatra, ma non c'è modo di ottenere un cambio con un generico, figuriamoci uno specialista».

Allo sportello dell'Asp la risposta che lascia perplessi

Dopo diversi tentativi andati a vuoto, Pipitone ha deciso di recarsi personalmente negli uffici dell'Asp di Marsala, in piazza Pizzo, nella speranza di risolvere il problema o quantomeno ottenere spiegazioni.

È qui che, secondo il suo racconto, sarebbe arrivata la risposta più sorprendente. Gli operatori le avrebbero spiegato che, durante la registrazione sulla piattaforma, avrebbe dovuto indicare Marsala come Comune di residenza anziché Petrosino.

Una soluzione che la donna ha immediatamente contestato, facendo presente che non avrebbe potuto dichiarare una residenza diversa da quella effettiva, peraltro riportata sul documento di identità utilizzato per la registrazione.

La cittadina ha quindi cercato di spiegare agli impiegati che il problema poteva dipendere da un errore informatico della piattaforma, un bug, che avrebbe richiesto un intervento tecnico.

Ma, stando alla sua testimonianza, la risposta sarebbe stata tutt'altro che rassicurante: per i residenti di Petrosino il sistema funzionerebbe in quel modo e, non volendo indicare Marsala come residenza, l'unica alternativa sarebbe stata quella di presentarsi fisicamente agli uffici.

Il problema riguarda tutti i residenti di Petrosino?

La vicenda solleva una questione che va oltre il singolo disservizio. Se quanto raccontato dalla cittadina fosse confermato, ci troveremmo davanti a una possibile anomalia della piattaforma digitale dell'Asp di Trapani che potrebbe interessare anche altri residenti di Petrosino.

Occorre quindi comprendere se si tratti di un errore temporaneo, di una configurazione informatica non corretta o di una criticità legata all'associazione tra Comune di residenza, ambito territoriale e medici disponibili.

C'è poi un altro aspetto che merita attenzione: suggerire a un cittadino di inserire dati anagrafici non corrispondenti alla realtà, anche soltanto per aggirare un malfunzionamento informatico, non può rappresentare una soluzione amministrativa accettabile.

I servizi digitali della pubblica amministrazione devono consentire agli utenti di completare correttamente le procedure utilizzando informazioni veritiere. Non può essere il cittadino a doversi adattare agli eventuali errori del sistema.



