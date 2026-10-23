Mazara, al porto affonda pure la barca confiscata. Ora scattano i divieti

23/10/2026 06:00:00

Nel porto di Mazara del Vallo affonda pure la barca confiscata. Si chiama Esmeralda Prima, era stata affidata dal Tribunale di Trapani a un’associazione senza fini di lucro e adesso giace semisommersa accanto alla banchina. Per recuperarla è stata fissata una scadenza, oggi, il 23 ottobre. Nel frattempo, la Capitaneria ha disposto nuove restrizioni nella zona interessata.

È un’altra imbarcazione da aggiungere alla lunga questione dei relitti del porto mazarese. Una presenza che occupa spazi, crea rischi e continua a ricordare quanto sia difficile passare dagli annunci alle rimozioni.

L’affondamento e le fotografie della Capitaneria

A precisare luogo, data e condizioni del motopesca è l’ordinanza numero 78 del 21 ottobre 2026, firmata dal comandante della Capitaneria di porto, Stefano Luciani.

Il documento colloca l’affondamento nella mattinata del 13 ottobre, all’angolo tra Calata San Vito e la banchina Ammiraglio Francese, nel porto nuovo. L’Esmeralda Prima, iscritta al numero 1400 del registro delle navi minori e dei galleggianti di Mazara, è lunga 16,95 metri e larga 4,40 metri.

Le due fotografie allegate all’ordinanza mostrano il peschereccio parzialmente sommerso, ancora accostato alla banchina, con parte della cabina e delle attrezzature fuori dall’acqua. Attorno allo scafo sono visibili le panne antinquinamento. Una barriera di contenimento che delimita il motopesca in attesa delle operazioni necessarie.

Le cause dell’affondamento restano da chiarire: l’ordinanza descrive la situazione di pericolo e le misure da rispettare, senza indicare che cosa abbia provocato il cedimento.

Tre metri a terra, dieci in acqua: dove non si può passare

La Capitaneria considera lo scafo un potenziale pericolo per le persone, le cose e la sicurezza della navigazione. A terra c’è un rischio specifico: i cavi d’ormeggio in tensione.

Per questo è vietato transitare e sostare sul ciglio della banchina e per una fascia di tre metri verso l’interno, lungo tutto il tratto corrispondente all’area in cui si trova il relitto.

Nello specchio acqueo antistante il motopesca sono invece vietate navigazione, sosta e ormeggio per un raggio di dieci metri. Le limitazioni riguardano dunque la zona dell’Esmeralda Prima.

Le deroghe consentono di intervenire al personale e ai mezzi dell’associazione «Corpo Nazionale Guardia ai Fuochi – G.O.I.», espressamente richiamata nel provvedimento, e alle ditte da questa incaricate. L’accesso è previsto per le operazioni di rimozione, le attività antinquinamento e la messa in sicurezza.

La scadenza del 23 ottobre per la rimozione

Prima dell’ordinanza sulle interdizioni, la Capitaneria aveva già disposto, attraverso apposite diffide, la delimitazione dell’area con panne antinquinamento e la rimozione completa del motopesca .

Il nuovo provvedimento mantiene fermi gli obblighi, gli adempimenti e le responsabilità previsti dalla legge in capo all’armatore e/o all’associazione affidataria. È una disposizione sugli obblighi da rispettare, che non accerta le cause dell’affondamento né attribuisce colpe per l’accaduto.

Il Cristo Re recuperato e il Danish ancora abbandonato

Nella notte tra il 12 e il 13 ottobre era affondato anche il Cristo Re, peschereccio iscritto nel Compartimento marittimo di Sciacca, probabilmente a causa di una falla. In quel caso i proprietari erano intervenuti per mettere in sicurezza l’area e recuperare l’imbarcazione, poi tornata operativa.

Tra gli scafi che da anni segnano il paesaggio del porto canale c’è invece il Danish: una grande struttura in legno deteriorata e diventata un ricettacolo di rifiuti. Il suo caso racconta quanto possa durare l’attesa quando una barca abbandonata finisce per diventare parte dell’arredo del porto.

Il progetto del Comune: quindici imbarcazioni da rimuovere

Sul fronte degli interventi pubblici, il 20 ottobre il Comune di Mazara del Vallo ha annunciato la convocazione della conferenza di servizi decisoria per un progetto finanziato dalla Regione con circa 480mila euro.

Il programma riguarda quindici imbarcazioni: cinque relitti di grandi e medie dimensioni nel porto nuovo, uno nel porto canale e nove piccoli natanti.

Gli atti individuano, nel porto nuovo, Giacomo Gancitano, Nazario Sauro, Graziella Campo, Mattia Madre e Nuovo Eteocle. Nel porto canale figurano il Sara II e i nove natanti più piccoli.

Il contributo regionale ammonta precisamente a 480.169,87 euro ed è stato concesso con un decreto del 14 novembre 2025. La conferenza di servizi è stata indetta il 16 ottobre 2026: gli enti coinvolti potranno chiedere integrazioni entro il 31 ottobre, mentre il termine per esprimere i pareri è fissato al 30 novembre.

Sono le scadenze dell’esame del progetto. Il recupero degli scafi sarà il passaggio operativo successivo, quello che consentirà di misurare il risultato nelle acque del porto.

Un porto da restituire al lavoro

Alla presenza delle imbarcazioni abbandonate si aggiunge la questione del dragaggio del porto canale, che continua a condizionare la piena fruibilità dello scalo. Relitti e fondali riguardano direttamente la sicurezza e le attività della marineria mazarese.

Il caso dell’Esmeralda Prima rende il problema ancora più concreto: un motopesca semisommerso, cavi in tensione, una fascia di banchina vietata e uno specchio d’acqua sottratto alla navigazione.

Le fotografie della Capitaneria documentano la situazione. La prossima immagine che Mazara aspetta è quella del recupero.



