"La Strada dei Cappuccini tra Trapani ed Erice, un'opera incompiuta: quanto ci manca Giulia Adamo"

23/10/2026 02:00:00

Caro direttore di Tp24,

per oltre 50 anni ho percorso la strada che da Trapani conduce al cimitero di Erice, per raggiungere più velocemente il borgo medievale. Finalmente, durante la presidenza di Giulia Adamo, sembrava che questa arteria, denominata la strada dei Cappuccini, fosse stata sistemata. Tanto che i primi due chilometri furono dati in appalto al costruttore Lamberto Perugini. La strada venne allargata e rifatta sullo stesso tracciato, ma con corsie larghe e tornanti aperti. Un buon lavoro, fatto bene.

Concluso il primo lotto, ci si aspettava che anche la parte rimanente fosse messa in gara e in sicurezza. Ma con la fine della presidenza di Giulia Adamo abbiamo assistito all’interruzione del completamento di questa bellissima arteria. Peccato, perché era stato fatto un buon lavoro. Mentre adesso ci ritroviamo con la strada chiusa e non percorribile, fatta eccezione per il tratto che da Erice Vetta arriva al camposanto di Erice.

Dopo la presidente Giulia Adamo si sono succeduti alla guida della Provincia Antonio D’Alì e Mimmo Turano, seguiti da una serie di commissari straordinari che hanno gestito la Provincia. Adesso ci ritroviamo con Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo, alla guida del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Giulia Adamo ha fatto molto per la nostra comunità: la funivia per Erice e la ripartenza dell’aeroporto di Birgi.

Prima con una piccola compagnia aerea e, successivamente, con Ryanair, attraverso un contratto di servizio tenuto nascosto agli occhi degli oppositori, che gridavano allo scandalo per l’onerosità del contratto per le casse pubbliche, senza mai tenere conto dei vantaggi che ne ebbero le grandi aree urbane di Trapani e Marsala.

Giulia ci manca tanto perché, se è pur vero che aveva un caratteraccio, è altrettanto vero che ha fatto molto per la provincia di Trapani.

Giacomo



