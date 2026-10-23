Dai tir ai confetti: la Sicilia delle proteste e la rivolta delle comunioni

23/10/2026 06:00:00

«Il problema di Palermo? Il traffico», si diceva ormai trentacinque anni fa in Johnny Stecchino, lo stracitato film di Roberto Benigni. Era il 1991, e il peggio doveva ancora venire. Trentacinque anni dopo il problema del traffico, a Palermo, non solo non è stato risolto, si è maledettamente complicato, insieme ad altri che sembrano irrisolvibili, come le montagnole di rifiuti sparsi qua e là per la città, o l’infinita attesa dell’acqua. E c’è una parte di Palermo che è scesa in piazza per «vibrante protesta», come direbbe De André. Ma non è né per l’acqua o per i rifiuti, né per la violenza che insanguina la movida o per i cantieri a rilento. Si protesta per un altro motivo: il catechismo. Troppo lungo.

Nella stessa Sicilia in cui la protesta degli autotrasportatori ha messo in difficoltà i rifornimenti e svuotato gli scaffali, c’è dunque un’altra vertenza. Meno ingombrante sulle strade, ma assai impegnativa sul piano dello spirito. Da una parte il gasolio, dall’altra i confetti. Da una parte si chiede di poter trasportare le merci senza lavorare in perdita, dall’altra di tornare a festeggiare le prime comunioni senza aspettare che i bambini diventino troppo grandi.

Non sono la stessa cosa, naturalmente. Ma raccontano entrambe una Sicilia nella quale basta che si inceppi un’abitudine economica perché compaiano comitati, tavoli, mediazioni e richieste di intervento pubblico. Anche quando l’abitudine, anziché passare dal porto, passa dall’altare.

Cinque anni di catechismo. E il ristorante?

L’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha riorganizzato l’iniziazione cristiana: un percorso di cinque anni, maggiore coinvolgimento delle famiglie, comunione e cresima nella stessa celebrazione. Un progetto avviato nel 2024, dopo un confronto nella diocesi, per provare a trasformare la preparazione ai sacramenti in qualcosa di diverso da una pratica da sbrigare. Non il bambino consegnato in parrocchia, il sacramento, la fotografia e arrivederci alla prossima necessità. Una comunità, possibilmente.

Il problema è che, tra il sacramento e la comunità, c’è il ristorante.

E con il ristorante ci sono le sale ricevimenti, i fotografi, i fiorai, i negozi di abbigliamento, le bomboniere, i confetti, gli animatori e i dj. Un’economia vera, fatta anche di piccole imprese e lavoratori, che aveva organizzato la propria attività contando sulla regolarità delle celebrazioni. L’accorpamento comporta, potenzialmente, due sacramenti e un solo pranzo. Il percorso più lungo, inoltre, sposta in avanti gli appuntamenti. Gli operatori denunciano un vuoto fino al 2029; le stime dei mancati incassi arrivano a trenta milioni di euro. Sono valutazioni degli esercenti, non un danno certificato da un’autorità indipendente.

C’è persino un rischio ulteriore: nel frattempo i bambini crescono. Giuseppe Veniero, che lavora nel settore dei confetti, ha spiegato che a dodici o tredici anni potrebbero preferire una festa con gli amici, anziché bomboniere e grandi ricevimenti. È una complicazione non trascurabile: all’altro capo del rinvio potrebbe esserci un ragazzo con gusti propri.

Intendiamoci: la festa non è un delitto. Tanto meno quando se la concede chi ha poco. C’è una Palermo che può essere senza una lira, ma non senza un’occasione per riunire la famiglia, mettersi il vestito buono e dimostrare che, almeno quel giorno, non manca niente. La comunione diventa il piccolo matrimonio prima del matrimonio. Il bambino è il festeggiato, ma non necessariamente il committente.

Il punto non è ridere di chi vuole festeggiare. È capire fino a dove quella consuetudine possa diventare una richiesta da presentare al vescovo. E, subito dopo, al sindaco.

L’incontro c’è stato. Ma non con il comitato della protesta

La mobilitazione ha avuto un nome, “Fede, Economia e Comunità”, e una rappresentanza, Confimprese Palermo. Il 5 ottobre gli esercenti hanno manifestato davanti alla Curia, in via Matteo Bonello: tra i partecipanti, operatori delle cerimonie, fotografi, venditori di bomboniere e dj. Sui cartelli, citazioni dei pontefici e dello stesso Lorefice. Una vertenza economica con un repertorio insolitamente ricco di riferimenti ecclesiastici.

Il giorno successivo, 6 ottobre, Lorefice ha incontrato le associazioni del commercio e dell’artigianato. Ma qui serve una distinzione importante: al tavolo c’erano Confcommercio, Confesercenti, Cna, Casartigiani e Confartigianato. Confimprese, che aveva promosso la protesta insieme al comitato, non era stata invitata, come ha denunciato la stessa associazione. Non è stato, dunque, l’incontro risolutivo fra il vescovo e i promotori del sit-in.

Le organizzazioni ricevute avevano già espresso solidarietà all’arcivescovo e riconosciuto l’autonomia della Chiesa nelle scelte pastorali. Un dettaglio che rende la storia meno schematica: non ci sono tutti i commercianti da una parte e il vescovo dall’altra. Anche nel mondo delle imprese c’è chi distingue il diritto di rappresentare una difficoltà economica dalla pretesa di modificare il calendario dei sacramenti.

Durante l’incontro si è parlato di lavoro, occupazione, famiglie e futuro della città. Lorefice ha confermato il senso del progetto educativo e la disponibilità a confrontarsi sulle difficoltà delle attività economiche, tenendo però distinti il compito del vescovo e quello di chi fa impresa. Il dialogo resta aperto; non è stato annunciato un arretramento sulla riforma.

Del resto, il Consiglio pastorale diocesano era stato netto già il 2 ottobre: il percorso non sarebbe stato modificato per soddisfare interessi di parte. E aveva osservato, con una severità che non richiede commenti aggiuntivi, che proprio la polemica dimostrava quanto fosse necessario recuperare il significato dei sacramenti anche fra gli adulti.

In sostanza: voi chiedete meno catechismo, noi cominciamo a pensare che ne servirebbe di più.

Lorefice, peraltro, non è un prelato che ha scoperto i problemi dei ragazzi controllando il registro delle presenze. È stato accanto alle mobilitazioni contro il crack e alle famiglie colpite dalle dipendenze; il suo contributo alla battaglia per la legge regionale contro il crack è stato riconosciuto anche dalla Stampa parlamentare siciliana. Si occupa, insomma, della possibilità dei ragazzi di arrivarci, all’età adulta. Non soltanto di come festeggiarla.

Lagalla, i ristori e la precisazione

La politica, intanto, ha ascoltato. Il sindaco Roberto Lagalla è intervenuto come mediatore e, nelle dichiarazioni del 30 settembre, aveva parlato di una quota dell’avanzo di amministrazione destinata anche agli operatori colpiti dal rinvio.

L’idea aveva un suo indiscutibile fascino: il ristoro ai ristoratori, questa volta non per una chiusura imposta dallo Stato o per un’alluvione, ma per un vescovo che allunga il catechismo.

Gli sviluppi successivi, però, correggono quella rappresentazione. Nel resoconto del nuovo incontro con Lagalla, pubblicato da Confimprese il 19 ottobre, viene chiarito che il sindaco si riferiva alla possibilità di partecipare ai bandi comunali per sostenere gli investimenti delle imprese, non a interventi straordinari specifici per le prime comunioni rinviate. Dunque, non un “bonus sacramento” e neppure un indennizzo speciale già disposto.

Nello stesso resoconto, Confimprese parla di circa trecento posti di lavoro interessati dalla crisi, paragona la dimensione occupazionale della vertenza a quella di Almaviva e continua a chiedere la mediazione del sindaco per aprire il confronto con la Curia. Anche questo numero va attribuito all’associazione: descrive il suo allarme, non un conteggio di licenziamenti già avvenuti.

Che un sindaco ascolti chi teme di perdere il lavoro è giusto. Che si occupi degli effetti economici di un cambiamento, anche. La questione è dove si collochi il confine: un’impresa deve poter chiedere servizi, sicurezza, infrastrutture, strumenti per innovare. Più difficile sostenere che debba esserle garantito un certo numero di comunioni.

Il Comune può aiutare un’attività a cambiare. Non dovrebbe aver bisogno di cambiare il catechismo per aiutarla.

Il gasolio, i confetti e i tavoli della politica

Il confronto con la protesta dei tir, a questo punto, diventa interessante. Anche lì ci sono imprese, costi che aumentano, difficoltà a lavorare e richieste alle istituzioni. Ma ci sono pure merci che devono arrivare, supermercati da rifornire, produzioni da spedire: una funzione essenziale per tutta l’isola, non una consuetudine legata al modo di festeggiare un sacramento.

E anche sui tir bisogna aggiornare il racconto: il 20 ottobre il Comitato trasportatori siciliani ha revocato il proprio fermo, dopo il confronto con Matteo Salvini, mantenendo lo stato di agitazione. La decisione non coincide automaticamente con la fine di ogni protesta né con il ripristino immediato di tutti i rifornimenti. Al 21 ottobre restavano da chiarire le posizioni delle altre sigle e dei gruppi coinvolti nei blocchi.

Al tavolo con il governo si è discusso di crediti d’imposta sul gasolio, pagamenti arretrati, incentivi al trasporto marittimo e costi di attraversamento dello Stretto. Questioni sulle quali un ministro può e deve intervenire. A Palermo, invece, alla mediazione politica viene chiesto di avvicinarsi alla durata della preparazione religiosa. Per i camion si negoziano le condizioni del trasporto. Per i ricevimenti si vorrebbero negoziare i tempi della fede.

Le due vertenze non vanno confuse. Ma l’accostamento illumina un’abitudine: il problema diventa urgente quando trova una categoria organizzata, una perdita da quantificare, un interlocutore che alza la voce. Il disagio quotidiano di chi aspetta un autobus, un servizio o un’opportunità per i propri figli è più difficile da portare a un tavolo. Non sempre ha un presidente, una sigla e un comunicato stampa.

Resta poi una soluzione, naturalmente paradossale: la “mezza prima comunione”, una festa a metà percorso. Va detto chiaramente: non è un accordo raggiunto con la Curia, ma una battuta. Eppure, a seguire fino in fondo la logica della trattativa, sarebbe quasi perfetta.

Il bambino continua a prepararsi, il vescovo conserva i cinque anni, il ristorante apre la sala. Si festeggia il fatto che non si è ancora arrivati, ma si è comunque partiti. Una cerimonia di avanzamento lavori. Terminato il percorso, si potrà celebrare anche l’arrivo: sarebbe un peccato negare alla comunità un secondo momento di condivisione.

In una terra tanto abituata alle opere incompiute, una festa per qualcosa fatto a metà non dovrebbe scandalizzare nessuno.

Per l’acqua, i rifiuti, i trasporti e i cantieri continueremo ad aspettare. Per i confetti, almeno, la politica ha già trovato il tavolo.



