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Cronaca
23/10/2026 00:00:00

Denise Pipitone compie 26 anni: uno speciale su Sky Documentaries

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2026/denise-pipitone-compie-26-anni-uno-speciale-su-sky-documentaries-450.jpg

Il 26 ottobre Denise Pipitone compirà 26 anni. Una ricorrenza che riporta l’attenzione sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo, sparita il 1° settembre 2004, quando aveva appena quattro anni. A oltre 22 anni da quel giorno, il caso resta uno dei più dolorosi e controversi della cronaca italiana, segnato da indagini, piste investigative e interrogativi rimasti senza una risposta definitiva.

Proprio in occasione del compleanno, lunedì 26 ottobre 2026, alle 22, Sky Documentaries trasmetterà lo speciale “Troviamo Denise – Storia di una bambina scomparsa”, inserito nel ciclo “Maisano racconta: Denise Pipitone”. Il reportage, firmato e condotto dal giornalista Marco Maisano, sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand su Sky Documentaries, al canale 122.

 

Dalla scomparsa alle indagini: oltre vent'anni di interrogativi

Il documentario ripercorre la vicenda a partire dalla mattina del 1° settembre 2004, quando Denise scomparve a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, a poca distanza dalla propria abitazione. Da allora, il caso è stato attraversato da numerose segnalazioni, piste investigative, testimonianze e sviluppi giudiziari che, nonostante il tempo trascorso, non hanno portato a una soluzione definitiva.

L'inchiesta di Maisano ricostruisce le tappe principali di una storia complessa, soffermandosi sugli elementi emersi nel corso degli anni, sulle diverse ipotesi investigative e sui passaggi giudiziari che hanno accompagnato la ricerca della verità.

 

Una storia che continua a chiedere risposte

A più di due decenni dalla scomparsa, il caso di Denise continua a suscitare attenzione e partecipazione, mantenendo aperta una ferita profonda per la famiglia e per l'opinione pubblica. Lo speciale televisivo si propone di riportare al centro della scena i fatti e gli interrogativi che ancora circondano la vicenda, in una ricostruzione che ripercorre quanto accaduto dal 2004 a oggi.

Il ventiseiesimo compleanno di Denise diventa così l'occasione per tornare a parlare di una bambina scomparsa nel nulla e di una storia che, a distanza di tanti anni, continua ad attendere risposte.









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