Castelvetrano, la protesta dei "Gen Z" fa paura

23/10/2026 06:00:00

Nei profili social, giustamente blindatissimi, dei giovani castelvetranesi sta girando una locandina. Una locandina con una mappa (farlocca) di Castelvetrano che invita la “Gen Z” – insomma la generazione Zeta, chi ha tra i 14 e i 30 anni – a scendere in piazza, al Sistema delle Piazze per essere precisi, giorno 24 ottobre. «Vi voglio tutti» ci si legge sopra, «dobbiamo fare come Milano».

Ora, ricondurre queste parole al loro autore è impresa complicata perché in realtà quello che resta di questa immagine è la copia di una copia di una copia. Uno screenshot che ha viaggiato da telefono a telefono, da chat di gruppo a chat di gruppo, fino a quando non è diventato di dominio pubblico. «Ma lo sai che i maranza si stanno riunendo per spaccare le vetrine in piazza?». A Castelvetrano, in questa penultima settimana di ottobre, è facile che qualcuno ve l’abbia già chiesto.

C’è davvero un pericolo maranza in paese? Il “Gen Z Revolution Europe Tour”, ovvero questo presunto movimento di protesta a cui starebbero aderendo i giovani castelvetranesi, in realtà pare che non esista. O meglio, non esiste un’organizzazione a cui fa capo, nessun coordinamento.

Del resto, cercando sul web “Gen Z Revolution Europe Tour”, gli unici risultati rimandano agli articoli delle testate locali (quindi: alla protesta castelvetranese) e a un post – pubblicato dalla pagina Street Hawk su Facebook il 18 ottobre, quindi il giorno dopo le proteste a Milano – che riporta una locandina, molto simile a quella che ha fatto il giro a Castelvetrano, e un commento: «It looks like they plan to destroy everything again». Pare che abbiamo in programma di distruggere di nuovo tutto.

Ma chi ha in programma di distruggere di nuovo tutto, non lo sappiamo – né a Castelvetrano né altrove. La notizia si muove nello spazio pericolosissimo del “non verificato” e “non verificabile”, vale a dire potrebbe benissimo essere una falsa notizia, una fake news, nata proprio con l’obiettivo di diffondere altra paura e altra frustrazione. La protesta magari ci sarà anche, e ben venga, ma che debba sfociare nella guerriglia urbana è un pensiero che appartiene – parrebbe – soltanto a chi la guerriglia urbana la teme sopra ogni cosa.

Nel frattempo, in queste ore ha iniziato a circolare anche qualche commento più assennato. In un altro screenshot, per esempio, preso questa volta da una chat di gruppo, si legge infatti: «Questa manifestazione è organizzata [...] per il carovita, [...] l’unica cosa che vi chiedo è intanto di non usare assolutamente la violenza».

Mentre qualcuno, che presumibilmente fa parte del gruppo organizzativo locale, scrive invece: «Alcuni ragazzi andranno [...] a chiedere l’autorizzazione a organizzare questa manifestazione. Se le autorità saranno d'accordo si farà; altrimenti no». Abbiamo provato a contattare gli organizzatori, e siamo ancora in attesa di un riscontro.

Intanto il sindaco Lentini ha fatto sapere di essersi già mosso per la tutela dell’ordine pubblico, soprattutto per dare risposta alle preoccupazioni di residenti e commercianti delle vie del centro storico. «Le Forze dell’Ordine del territorio e il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza monitorano costantemente la situazione» scrive dai suoi profili social. «Rivolgiamo un appello alle famiglie e, in particolare, ai genitori dei ragazzi minorenni, affinché sensibilizzino i propri figli sull’importanza di comportamenti responsabili».

Stiamo vivendo, indubbiamente, un forte momento di tensione a livello globale. Inevitabile; per certi versi anche necessario. Ma attenzione a cedere alla paranoia, al tranello di chi – protetto dall’anonimato del web – alimenta il terrore. Perché finiremo così per delegittimare, persino criminalizzare, qualsiasi tipo di mobilitazione giovanile. Oggi l’indifferenza è di regola, specie tra i giovanissimi. Accogliamo il loro desiderio di partecipazione.



Daria Costanzo



