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Sport

» Vela
22/10/2026 12:30:00

Vela: trionfo della Canottieri Marsala con Noto e Tumbarello nella classe ILCA

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2026/1792653283-0-vela-trionfo-della-canottieri-marsala-con-noto-e-tumbarello-nella-classe-ilca.jpg

Lo scorso weekend si è conclusa, nelle acque di Donnalucata, la prima regata zonale della stagione ILCA, valevole per il calendario 2027. Due giornate intense per tutte le flotte ILCA in gara, con un vento costante intorno ai 15 nodi, che ha consentito di portare a termine l'intero programma delle 6 prove previste. La squadra della Società Canottieri Marsala si è distinta con prestazioni di altissimo livello, dimostrando una grande preparazione tattica. Grande protagonista della classe ILCA 4 è stato Filippo Noto, che ha conquistato il 1° posto Overall e il 1° posto Under 16, confermandosi tra i migliori velisti della stagione.

Ottime anche le prove del resto del team, con piazzamenti di rilievo in classifica: Vittorio Lentini: 7° posto. Giorgio Di Girolamo: 16° posto. Marcella Frazzitta: 27° posto. Nella classe ILCA 6 brilla Giorgia Tumbarello, che conquista un eccellente 3° posto Overall e si aggiudica la 1Âª posizione nella classifica Femminile, salendo con merito sul podio. Buoni i piazzamenti dei compagni di squadra: Angelo Rampello: 12° posto. Barbara Rizzo: 20°. I velisti della Società Canottieri Marsala tornano a casa con la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta per una stagione che, nonostante sia ancora all’inizio, ha grandi prospettive di crescita.
 









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