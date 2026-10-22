Ginnastica: pioggia d'oro in pedana, i Diavoli Rossi conquistano 21 medaglie

Si è svolta a Spadafora, organizzata dalla società Sicily Academy, la terza prova Regionale individuale Silver FGI di ginnastica artistica femminile. Per la storica società marsalese, guidata dai tecnici federali Gianluca Gimondo e Monica Colicchia, sono scese in campo ben 23 atlete, 4 sabato nei livelli LC ed LD e ben 19 domenica nei livelli LA ed LB. Eccezionale il bottino conquistato dalla compagine marsalese, che fra le due giornate di gara ha ottenuto 15 medaglie d’oro, 5 medaglie d’argento, 1 medaglia di bronzo, un quinto ed un ottavo posto. Questi i fantastici risultati che lasciano ben sperare per i prossimi Campionati Nazionali Silver che si terranno a Rimini dal 5 all’8 Dicembre:
1° classificate nella gara del 17 Ottobre 2026
Pipitone Giada - LD Base A3
Cipri Giulia - LC3 Base J2
Gullo Marialaura - LC3 Base S2
D’Urso Federica - LD3 Base J1
1° classificate nella gara del 18 Ottobre 2026
Chirco Dalila - LA3 Base A3
Romeo Ilary - LA Base A1
Marino Martina - LA Base A2
Baiata Alice - LA Base A3
Casano Ginevra - LA Avanzato A1
Salvaggio Viola - LA3 Avanzato A3
D’Asaro Mariele - LA3 Avanzato A4
Crinelli Sara - LB3 Base A4
Misso Viola - LB3 Base A5
Lampiasi Anna - LB Base A5
Papiro Chiara - LB Base J2
2° classificate
Foderà Alyssa - LA3 Base A1
Civello Elisa - LA3 Base A3
Vinci Ylenia - LA Avanzato J1
Gentile Irene - LB3 Base A4
Badalucco Sofia - LA3 Avanzato A4
3° classificate
De Carlo Enrica - LA Avanzato A3
5° classificate
Maugeri Asia - LA3 Base A1
8° classificate
Leo Martina - LB Base A4