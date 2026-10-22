Trapani, nasce “Saturno di Parole”: poesie e borse di studio per i giovani

22/10/2026 15:32:00

Dare spazio alla creatività dei giovani, valorizzare il talento e sostenere concretamente il loro percorso formativo attraverso la poesia.

Nasce con questi obiettivi “Saturno di Parole – La parola ai giovani di Trapani”, il primo concorso letterario promosso dal Kiwanis Club Trapani Saturno, in collaborazione con il comitato provinciale di Trapani dell’AICS, l’Associazione Italiana Cultura e Sport, e con il patrocinio dei Comuni di Trapani, Erice e Valderice.

L’iniziativa punta a coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie della provincia, offrendo loro un’occasione per esprimersi attraverso la scrittura e confrontarsi con altri giovani autori. Il concorso prevede una sezione dedicata alla poesia in lingua italiana, a tema libero, e una partecipazione aperta anche agli over 18 che abbiano concluso gli studi secondari. Per questi ultimi è possibile concorrere sia in italiano sia in lingua siciliana.

Borse di studio fino a 500 euro

Il concorso mette in palio tre borse di studio destinate agli studenti: 500 euro al primo classificato, 300 euro al secondo e 150 euro al terzo, oltre agli attestati di merito. Per la categoria riservata agli over 18 sono previste targhe e attestati per i primi tre classificati.

Le poesie dovranno avere una lunghezza massima di 40 versi. Non è previsto un limite al numero di componimenti presentabili da ciascun autore. La partecipazione è gratuita per gli studenti, mentre per gli over 18 è richiesta una quota di 10 euro per ogni poesia inviata.

Come partecipare al concorso

Le opere dovranno essere trasmesse esclusivamente via e-mail all’indirizzo kctrapanisaturno@kiwanis.it, entro il 31 gennaio 2027.

Ogni candidatura dovrà comprendere la scheda di partecipazione firmata, una copia del documento d’identità dell’autore e, per gli over 18, la ricevuta del pagamento.

Le poesie dovranno essere presentate in formato PDF e rigorosamente anonime, così da consentire una valutazione degli elaborati senza riferimenti all’identità degli autori. Per i partecipanti minorenni, la scheda di iscrizione dovrà essere sottoscritta da un genitore o da un tutore.

A esaminare i componimenti sarà una giuria qualificata, presieduta dal poeta Nino Barone. La valutazione terrà conto dell’originalità e della creatività, della coerenza e della qualità stilistica, oltre che della sensibilità espressa e dell’aderenza ai valori del concorso. I nomi degli altri componenti della giuria saranno comunicati successivamente.

La cerimonia di premiazione si svolgerà entro il 30 giugno 2027 nella Sala Sodano del Comune di Trapani. La data e l’orario saranno comunicati in seguito ai partecipanti.

Con “Saturno di Parole”, la poesia diventa così uno strumento per dare voce alle nuove generazioni, offrendo agli studenti del territorio non soltanto un riconoscimento per il proprio talento, ma anche un sostegno concreto per il futuro.



