Mazara: conferimento indumenti ogni venti giorni, l'amministrazione: "CCR di via Marsala sempre aperto"

22/10/2026 18:10:00

Un’ora appena per trovare il container già pieno e, prima di poter conferire nuovamente gli indumenti usati, un’attesa che può arrivare a venti giorni. È la situazione segnalata da alcuni cittadini di Mazara, che denunciano le difficoltà nel servizio di raccolta degli abiti dismessi, aggiungendo un’altra criticità a quelle già emerse sul funzionamento dei Centri comunali di raccolta.

Secondo quanto riferito, il servizio sarebbe disponibile soltanto presso il punto di raccolta di via Impastato e, ormai da diversi mesi, i conferimenti sarebbero possibili mediamente una volta ogni venti giorni. Una disponibilità limitata che, stando alla segnalazione, non sarebbe comunque sufficiente a soddisfare le esigenze dell’utenza: nel giro di appena un’ora dall’apertura del servizio, infatti, il container risulterebbe già pieno, costringendo a interrompere i conferimenti.

Una situazione che finisce per penalizzare proprio quei cittadini che intendono seguire le regole e utilizzare i canali previsti per il corretto smaltimento dei rifiuti tessili. L’impossibilità di conferire gli indumenti rischia, inoltre, di alimentare comportamenti scorretti, favorendo l’abbandono dei sacchi in strada o in altri luoghi non autorizzati, con conseguenze sul decoro urbano e sull’ambiente.

Il Comune, intanto, replica alle contestazioni sulle aperture dei CCR, precisando che il centro di via Marsala è rimasto regolarmente aperto dal lunedì al sabato nei mesi di luglio, agosto e settembre, fatta eccezione per un paio di giornate interessate da interventi tecnici.

“Dalla verifica dei registri di ingresso degli utenti, sui quali vengono annotati i conferimenti e le pesature delle frazioni di carta, cartone, vetro, metalli e plastica - afferma l’Ufficio Ambiente - risulta che il Centro Comunale di Raccolta di via Marsala, gestito direttamente dal Comune, è rimasto regolarmente aperto dal lunedì al sabato per tutti i mesi di luglio, agosto e settembre. Non corrisponde quindi al vero che, in quel periodo, la struttura sia rimasta chiusa, ad eccezione di un paio di giorni per interventi tecnici (la chiusura in quei casi è stata regolarmente comunicata attraverso i mezzi comunali di comunicazione).

In alcune giornate può essere inoltre capitato che una specifica tipologia di rifiuto non fosse conferibile perché il relativo cassone era pieno. Ogni cassone - sottolinea l’Ufficio Ambiente - è infatti dedicato a una sola frazione e, per alcuni materiali, lo svuotamento va prenotato presso le piattaforme di destinazione: non può quindi avvenire nello stesso giorno. In questi casi il centro resta comunque aperto per tutte le altre frazioni”.



”Ci dispiace - prosegue l’Ufficio comunale Ambiente - per i disagi che i cittadini possono aver subito, legati a dinamiche che non dipendono dal Comune. Ma affermare che da luglio i Ccr sarebbero stati interessati da chiusure frequenti non corrisponde alla realtà“.





“Confidiamo che - auspica l'Ufficio Ambiente - con l’apertura del nuovo Centro Comunale di Raccolta ‘Ex Stella d’Oriente‘, ammodernato e potenziato grazie ai fondi del PNRR, situazioni di questo tipo non si ripresentino in futuro“.

Per quanto riguarda i disagi di questi giorni, l’Amministrazione li ha ricondotti al fermo dei mezzi pesanti proclamato dalle associazioni dell’autotrasporto, che avrebbe coinvolto anche la filiera dei rifiuti, impedendo il trasferimento dei cassoni pieni verso le piattaforme di destinazione.

Resta, tuttavia, da chiarire la situazione specifica relativa agli indumenti usati e alla frequenza con cui viene garantito il servizio in via Impastato. I cittadini chiedono che venga assicurata una maggiore regolarità dei conferimenti, evitando che un servizio destinato a promuovere il corretto smaltimento dei materiali tessili si trasformi in un ostacolo per chi vuole rispettare le disposizioni.



