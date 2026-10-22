Due nuovi consiglieri comunali ad Alcamo: entrano Michela Giusto e Alessandro Messana

Due nuovi ingressi nel Consiglio comunale di Alcamo. Nel corso della seduta del 19 ottobre, presieduta da Saverio Messana, è stata formalizzata la surroga dei consiglieri dimissionari Francesco Orlando e Baldassare Mancuso, quest’ultimo in carica come assessore dal luglio 2025. (qui l'approfondimeto politico su Alcamo di TP24)
A prendere il posto di Orlando sarà Michela Giusto, che entra in Consiglio e aderisce al Gruppo Misto. Al posto di Mancuso subentra invece Alessandro Messana, che entra a far parte del gruppo consiliare Avanti con Surdi.
Con la surroga si completa così il ricambio dei due seggi rimasti vacanti, aggiornando la composizione del Consiglio comunale alcamese.