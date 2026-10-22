Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
22/10/2026 20:30:00

Cisl Fp scrive ai sindaci dei 107 comuni di Trapani e Palermo: "Rafforziamo gli Enti locali"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2026/1792694563-0-cisl-fp-scrive-ai-sindaci-dei-107-comuni-di-trapani-e-palermo-rafforziamo-gli-enti-locali.jpg

Oltre 1,6 milioni di cittadini, distribuiti in 107 Comuni tra le province di Palermo e Trapani, si affidano ogni giorno a enti locali chiamati a garantire servizi, gestire risorse e sostenere lo sviluppo delle comunità, spesso in presenza di difficoltà organizzative e carenze di personale. Da questa realtà nasce l’iniziativa della Cisl Fp Palermo Trapani, che ha scritto ai sindaci dei due territori per avviare un confronto istituzionale sul futuro delle amministrazioni locali. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha già manifestato la propria disponibilità al dialogo.

La proposta della Cisl

La Federazione del Pubblico Impiego della Cisl di Palermo e Trapani, in accordo con la Confederazione provinciale della Cisl, ha proposto l’avvio di un percorso di collaborazione «leale e franca» sulle prospettive degli enti locali e sulle condizioni necessarie per rafforzarne la capacità amministrativa.

«I Comuni non possono essere lasciati soli - afferma Marco Corrao, segretario generale della Cisl Fp Palermo Trapani - alle amministrazioni vengono affidate sempre maggiori responsabilità e funzioni, mentre le strutture organizzative devono fare i conti con carenze di personale, difficoltà nel ricambio generazionale e perdita di competenze. È una condizione che rischia di incidere sulla capacità degli enti di programmare, innovare e garantire servizi adeguati ai cittadini».

Un confronto che vada oltre le emergenze

L’obiettivo del sindacato è aprire un dialogo che non si limiti alle singole vertenze, ma affronti le criticità strutturali che interessano le amministrazioni comunali, coinvolgendo istituzioni e rappresentanze dei lavoratori.

«Non proponiamo un confronto limitato alle emergenze - spiega Corrao - vogliamo mettere intorno allo stesso tavolo amministrazioni e rappresentanze dei lavoratori, ciascuno con le proprie competenze e responsabilità, per affrontare insieme le trasformazioni che interessano i Comuni».

Lagalla apre al dialogo

Dopo l’invio della nota, alcuni amministratori locali hanno manifestato la propria disponibilità ad avviare un percorso di confronto con il sindacato. Tra questi il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, la cui apertura viene accolta positivamente dalla Federazione.

«Accogliamo positivamente la disponibilità del sindaco Lagalla - aggiunge Corrao - è un segnale importante, che auspichiamo possa tradursi presto in incontri concreti e in un metodo stabile di relazione con le parti sociali».

Personale e risorse per Comuni più efficienti

Per la Cisl Fp Palermo Trapani, il rafforzamento degli enti locali passa dalla disponibilità di risorse adeguate, dal superamento delle carenze negli organici e dalla valorizzazione delle professionalità che operano nella pubblica amministrazione. Condizioni ritenute indispensabili per consentire ai Comuni di rispondere alle esigenze dei cittadini e affrontare le trasformazioni in corso.

«Servono politiche e risorse adeguate alle nuove esigenze - conclude Corrao - se vogliamo Comuni più efficienti e vicini ai cittadini, dobbiamo creare le condizioni innanzitutto perché chi vi lavora possa svolgere al meglio il proprio compito».









Native | 22/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2026/1792666255-0-sarco-di-marsala-tra-le-eccellenze-italiane-nella-categoria-top-100-finance-al-sustainability-award-2026.jpg

Sarco di Marsala tra le eccellenze italiane: nella categoria "TOP 100...

Native | 16/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792074202-0-a-castelvetrano-nasce-mobila-home-design-un-nuovo-punto-di-riferimento-per-l-arredamento-e-il-design.jpg

A Castelvetrano nasce MOBILA Home Design: un nuovo punto di riferimento...

Native | 15/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-10-2026/1792055824-0-da-marsala-a-parma-s-m-inox-al-suo-primo-cibustec-da-espositore.png

Da Marsala a Parma, S.M. Inox al suo primo CibusTec da espositore