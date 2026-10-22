Cisl Fp scrive ai sindaci dei 107 comuni di Trapani e Palermo: "Rafforziamo gli Enti locali"

22/10/2026 20:30:00

Oltre 1,6 milioni di cittadini, distribuiti in 107 Comuni tra le province di Palermo e Trapani, si affidano ogni giorno a enti locali chiamati a garantire servizi, gestire risorse e sostenere lo sviluppo delle comunità, spesso in presenza di difficoltà organizzative e carenze di personale. Da questa realtà nasce l’iniziativa della Cisl Fp Palermo Trapani, che ha scritto ai sindaci dei due territori per avviare un confronto istituzionale sul futuro delle amministrazioni locali. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha già manifestato la propria disponibilità al dialogo.

La proposta della Cisl

La Federazione del Pubblico Impiego della Cisl di Palermo e Trapani, in accordo con la Confederazione provinciale della Cisl, ha proposto l’avvio di un percorso di collaborazione «leale e franca» sulle prospettive degli enti locali e sulle condizioni necessarie per rafforzarne la capacità amministrativa.

«I Comuni non possono essere lasciati soli - afferma Marco Corrao, segretario generale della Cisl Fp Palermo Trapani - alle amministrazioni vengono affidate sempre maggiori responsabilità e funzioni, mentre le strutture organizzative devono fare i conti con carenze di personale, difficoltà nel ricambio generazionale e perdita di competenze. È una condizione che rischia di incidere sulla capacità degli enti di programmare, innovare e garantire servizi adeguati ai cittadini».

Un confronto che vada oltre le emergenze

L’obiettivo del sindacato è aprire un dialogo che non si limiti alle singole vertenze, ma affronti le criticità strutturali che interessano le amministrazioni comunali, coinvolgendo istituzioni e rappresentanze dei lavoratori.

«Non proponiamo un confronto limitato alle emergenze - spiega Corrao - vogliamo mettere intorno allo stesso tavolo amministrazioni e rappresentanze dei lavoratori, ciascuno con le proprie competenze e responsabilità, per affrontare insieme le trasformazioni che interessano i Comuni».

Lagalla apre al dialogo

Dopo l’invio della nota, alcuni amministratori locali hanno manifestato la propria disponibilità ad avviare un percorso di confronto con il sindacato. Tra questi il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, la cui apertura viene accolta positivamente dalla Federazione.

«Accogliamo positivamente la disponibilità del sindaco Lagalla - aggiunge Corrao - è un segnale importante, che auspichiamo possa tradursi presto in incontri concreti e in un metodo stabile di relazione con le parti sociali».

Personale e risorse per Comuni più efficienti

Per la Cisl Fp Palermo Trapani, il rafforzamento degli enti locali passa dalla disponibilità di risorse adeguate, dal superamento delle carenze negli organici e dalla valorizzazione delle professionalità che operano nella pubblica amministrazione. Condizioni ritenute indispensabili per consentire ai Comuni di rispondere alle esigenze dei cittadini e affrontare le trasformazioni in corso.

«Servono politiche e risorse adeguate alle nuove esigenze - conclude Corrao - se vogliamo Comuni più efficienti e vicini ai cittadini, dobbiamo creare le condizioni innanzitutto perché chi vi lavora possa svolgere al meglio il proprio compito».



