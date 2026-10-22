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» Piccole Storie
22/10/2026 09:00:00

Marsala, un appello dagli Stati Uniti: David Di Girolamo cerca le sue radici in Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2026/marsala-un-appello-dagli-stati-uniti-david-di-girolamo-cerca-le-sue-radici-in-sicilia-450.jpg

Un viaggio a ritroso nella storia della propria famiglia, con la speranza di ritrovare parenti mai conosciuti o riallacciare legami con le proprie origini. È l’appello di David Di Girolamo, residente a Woburn, vicino a Boston, negli Stati Uniti, che cerca i discendenti dei familiari rimasti a Marsala.

 

La sua ricerca parte dal nonno, Biagio Di Girolamo, nato a Marsala nel 1887 e di professione pescatore, figlio di Giuseppe Di Girolamo e Vita Pace. Nel 1916 sposò Paola Rallo, figlia di Diego Rallo e Anna Gerardi, per poi emigrare a Boston, dove continuò a lavorare come pescatore.

Il padre di David, Diego Salvatore Di Girolamo, nacque invece a Marsala, in via Pioppo, il 21 dicembre 1926.

 

A Marsala erano rimasti i fratelli di Biagio: Angelo, nato nel 1881 e sposato con Maria Rallo; Ignazio, nato nel 1885 e sposato con Caterina Rallo; Giovanni, nato nel 1890; e Maria, nata nel 1895, vedova di Pietro Rallo.

Le famiglie vivevano nella zona di via Mille, via Sibilla e via Pioppo. Tra i figli di Angelo figuravano Diego, nato nel 1919, Anna, nata nel 1923, e Maria, nata nel 1925.

 

L’appello ai lettori

David spera che questi nomi e riferimenti possano aiutare qualcuno a riconoscere un legame familiare e a ricostruire i rami della famiglia rimasti in Sicilia.

«Se qualche lettore riconosce questi nomi e si tratta della sua famiglia, sarei felicissimo di essere contattato. Per me sarebbe un grande regalo ritrovare la mia famiglia in Sicilia», scrive David, che rivolge alla comunità marsalese il suo appello dagli Stati Uniti.

Chiunque riconosca i nomi o abbia informazioni utili può contribuire a questa ricerca, che attraversa generazioni e oceani, nella speranza di riunire idealmente una famiglia divisa dall’emigrazione.









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