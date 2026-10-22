Sarco di Marsala tra le eccellenze italiane: nella categoria "TOP 100  Finance" al Sustainability Award 2026

22/10/2026 14:40:00

Un traguardo di straordinario prestigio che premia la visione lungimirante, la solidità finanziaria e l'impegno concreto verso lo sviluppo sostenibile. Sarco, realtà d'eccellenza con sede a Marsala, è stata ufficialmente inclusa tra le 100 aziende TOP 100 Finance nell'ambito della sesta edizione del Sustainability Award.

Per il terzo anno consecutivo, Sarco è stata inserita in almeno una delle classifiche del Sustainability Award, il che dimostra come competenza, visione e sostenibilità possano viaggiare di pari passo verso un successo costante nel tempo

La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 15 ottobre nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, confermando il ruolo di primo piano dell'azienda tra i protagonisti dell'imprenditoria virtuosa del Paese.

Un riconoscimento basato sul merito e sul rigore scientifico

Essere inseriti nella classifica TOP 100 Finance del Sustainability Award non è frutto della notorietà o delle dimensioni aziendali, ma il risultato di una selezione severa e rigorosa, condotta su base indipendente. Il comitato di valutazione si fonda su rating ESG, dati verificabili e analisi scientifiche rigorose realizzate da soggetti terzi.

Questo riconoscimento acquista ancora più valore se letto alla luce dello scenario economico internazionale attuale, segnato da tensioni geopolitiche, conflitti aperti, revisioni delle catene di fornitura e da un quadro normativo europeo in costante evoluzione. In questo contesto di incertezza, Sarco e le altre imprese premiate hanno dimostrato che la sostenibilità non rappresenta un mero adempimento burocratico o un costo, bensì una leva strategica di resilienza, uno strumento fondamentale per presidiare i rischi, attrarre capitali qualificati e valorizzare il proprio patrimonio d'impresa.

Il contesto e la rete di eccellenze del Sustainability Award

Promosso da Kon Group, il Sustainability Award si è affermato negli anni come il punto di riferimento assoluto per l'imprenditoria italiana impegnata nella transizione sostenibile. L'obiettivo primario dell'iniziativa è diffondere la cultura ESG nel tessuto economico nazionale, dimostrando che le pratiche virtuose generano valore tangibile e duraturo.

Il successo e l'autorevolezza del premio sono garantiti da una fitta rete di partner istituzionali, scientifici e tecnici di altissimo profilo:

● Partner Istituzionali: Banca Patrimoni Sella (la private bank del Gruppo Sella dedicata alla gestione dei patrimoni) e Open-es (la piattaforma strategica per la misurazione e la crescita sostenibile delle filiere industriali).

● Partner: Elite, l'ecosistema del gruppo Euronext che sostiene la crescita delle aziende e il loro accesso ai mercati dei capitali.

● Partner Scientifici Istituzionali: Altis (Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica) e il Politecnico di Milano, custodi del rigore metodologico della selezione.

● Partner Tecnico: RepRisk, leader globale nei dati sui rischi ESG e reputazionali.

● Partner Tecnologico: Gig - Generation Impact Global, piattaforma specializzata nella gestione dei dati di sostenibilità.

● Media Partner: Forbes Italia, che dà voce e visibilità alle storie di eccellenza delle imprese premiate.

Lo sguardo al futuro di Sarco

Per Sarco, l'ingresso nella prestigiosa categoria TOP 100 Finance rappresenta non un punto d'arrivo, ma un ulteriore stimolo a proseguire sulla strada dell'innovazione responsabile, della trasparenza finanziaria e dell'integrazione dei criteri ESG nelle proprie strategie di crescita.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



