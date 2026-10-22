Meteo Sicilia, giovedì 22 ottobre: torna il sole, ma soffia il Maestrale a Trapani e Marsala 

22/10/2026 08:08:00

Dopo il maltempo dei giorni scorsi, la Sicilia ritrova il sole. Ma il vento non ha ancora intenzione di prendersi una pausa. Oggi, giovedì 22 ottobre 2026, il tempo migliora su gran parte dell'Isola, con temperature in diminuzione, raffiche di Maestrale e mari agitati. Nella provincia di Trapani prevalgono le schiarite, mentre a Marsala il termometro raggiungerà i 24 gradi. Attenzione soprattutto alle condizioni del mare.



Sicilia, torna il bel tempo dopo le piogge

Il peggio sembra passato. Dopo una fase di instabilità, la giornata di oggi sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente stabili e soleggiate sulla Sicilia occidentale e meridionale.

Qualche nuvola in più interesserà il versante tirrenico, soprattutto il Messinese e le zone orientali del Palermitano, dove saranno ancora possibili deboli precipitazioni residue.

Sul resto dell'Isola, invece, il sole avrà la meglio, alternandosi a qualche annuvolamento.

Le temperature sono in calo rispetto ai giorni precedenti, con valori generalmente compresi tra 22 e 25 gradi nelle principali città costiere. Insomma, l'autunno comincia a farsi sentire, ma senza esagerare.

Trapani e provincia: sole, vento e temperature fino a 24 gradi

Nella provincia di Trapani il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con qualche passaggio nuvoloso che non dovrebbe produrre precipitazioni significative.

Nel capoluogo sono previste temperature tra 19 e 24 gradi, con i valori massimi nelle ore centrali.

Situazione simile a Erice, Paceco, Valderice, Castellammare del Golfo, Mazara del Vallo e nelle altre località della fascia costiera, mentre nelle aree collinari le temperature saranno leggermente inferiori.

Il protagonista della giornata sarà il Maestrale, con venti moderati e localmente sostenuti, soprattutto lungo le coste e nelle zone più esposte.

Il vento renderà l'aria più fresca, in particolare nelle ore serali.

Marsala: sole e 24 gradi, ma il Maestrale si fa sentire

A Marsala la giornata comincia con cielo prevalentemente sereno e una temperatura intorno ai 20 gradi.

Il sole accompagnerà buona parte della mattinata, con temperature in graduale aumento fino a 23-24 gradi nelle ore centrali. Nel pomeriggio potranno arrivare alcune nuvole, senza conseguenze particolari.

La probabilità di pioggia resterà molto bassa, intorno all'1% nelle ore diurne.

Il vento soffierà da Nord-Ovest, con intensità generalmente compresa tra 20 e 30 chilometri orari, localmente superiore nelle zone costiere più esposte.

Particolare attenzione lungo il litorale di Marsala, da Capo Boeo a Petrosino, e nelle aree aperte verso il Canale di Sicilia.

Allo Stagnone il panorama resterà suggestivo, ma sulle coste esposte il vento ricorderà che siamo ormai nella seconda metà di ottobre.

Mare mosso o molto mosso: attenzione a Egadi e collegamenti marittimi

Se il cielo migliora, il mare avrà bisogno di più tempo per calmarsi.

Il Maestrale manterrà condizioni di moto ondoso sostenuto lungo buona parte delle coste siciliane.

Il Canale di Sicilia e i bacini occidentali risulteranno molto mossi, così come il Tirreno. Lo Ionio sarà generalmente mosso.

Particolare attenzione per chi deve raggiungere Favignana, Levanzo e Marettimo, dove vento e onde potranno rendere meno confortevole la navigazione.

Non sono da escludere disagi ai collegamenti marittimi, anche se eventuali sospensioni o modifiche delle corse dovranno essere comunicate dalle compagnie di navigazione.

Chi deve viaggiare verso le Egadi farebbe bene a verificare gli orari prima di partire.

Allerte meteo: nessuna criticità per pioggia, attenzione al vento

Per oggi, giovedì 22 ottobre, il bollettino nazionale della Protezione civile non segnala allerte gialle, arancioni o rosse per rischio idrogeologico, idraulico o temporali in Sicilia.

È però presente un avviso giallo per vento, emesso dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e valido fino alle 19:59. Si tratta di una segnalazione meteorologica distinta dalle allerte per rischio idrogeologico della Protezione civile.

La prudenza è consigliata soprattutto nelle zone costiere, per la navigazione e per le attività all'aperto più esposte alle raffiche.

Venerdì 23 ottobre: ancora sole e vento in attenuazione

Anche domani, venerdì 23 ottobre, il tempo sarà generalmente stabile sulla Sicilia, con prevalenza di schiarite e qualche nuvola sui settori tirrenici.

Le temperature massime si manterranno intorno ai 22-25 gradi, mentre le minime tenderanno a diminuire.

A Marsala sono previsti circa 23 gradi di massima, con una giornata in gran parte asciutta.

Il Maestrale perderà progressivamente intensità e anche il moto ondoso dovrebbe cominciare ad attenuarsi, pur mantenendo condizioni di mare mosso su diversi tratti costieri.

Sabato 24 e domenica 25 ottobre: torna la possibilità di pioggia

Il prossimo cambiamento significativo potrebbe arrivare nella notte tra venerdì e sabato.

Le previsioni per Marsala indicano una maggiore probabilità di rovesci nelle prime ore di sabato 24 ottobre e nella mattinata, seguiti da schiarite durante il pomeriggio. Le temperature resteranno intorno ai 23 gradi.

Domenica 25 ottobre il cielo sarà più nuvoloso e saranno possibili nuove precipitazioni intermittenti, con massime in discesa verso i 22 gradi.

La tendenza, dunque, è quella di una breve tregua tra giovedì e venerdì, seguita da una maggiore variabilità nel fine settimana.

La previsione delle piogge di sabato e domenica richiederà conferme nei successivi aggiornamenti.

In sintesi, oggi in Sicilia torna il sole, ma il Maestrale resta protagonista. E per chi vive lungo le coste del Trapanese vale una regola semplice: guardare il cielo può essere rassicurante, ma prima di prendere il mare è sempre meglio controllare anche il vento.



