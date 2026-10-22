Ciclone Harry, dall'Europa quasi 75 milioni per Sicilia, Sardegna e Calabria

22/10/2026 18:31:00

Quasi 75 milioni di euro per sostenere la ripresa dei territori colpiti dal ciclone Harry lo scorso gennaio. Il Parlamento europeo ha approvato a Strasburgo, con 651 voti favorevoli, lo stanziamento attraverso il Fondo di solidarietà dell’Unione europea destinato a Sicilia, Sardegna e Calabria, le regioni interessate dagli effetti della violenta ondata di maltempo.

Risorse per emergenze e infrastrutture

Il finanziamento punta a contribuire agli interventi di emergenza, al ripristino delle infrastrutture danneggiate e al ritorno alla normalità nelle aree colpite. Il via libera europeo rappresenta un passaggio importante per i territori che, a distanza di mesi, devono ancora affrontare le conseguenze della tempesta, con ripercussioni sulle comunità locali e sulle attività economiche.

Falcone: «Impegno mantenuto, ora accelerare»

L’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, vicecapo delegazione del partito nel gruppo PPE, ha parlato di un impegno mantenuto, ricordando le iniziative avviate fin dalle prime fasi dell’emergenza per ottenere la mobilitazione del Fondo europeo.

Falcone ha richiamato anche le interlocuzioni con i rappresentanti della Commissione europea, sottolineando la necessità di accelerare le procedure affinché le risorse si traducano in interventi concreti a sostegno di cittadini, famiglie, imprese e amministrazioni locali.

Antoci: «L’Europa ha ascoltato le nostre richieste»

Soddisfazione anche da parte dell’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci, che ha ricordato il lavoro svolto insieme al collega Pasquale Tridico per sollecitare l’intervento delle istituzioni comunitarie fin dai primi giorni dell’emergenza.

Secondo Antoci, lo stanziamento rappresenta una risposta alle richieste avanzate per sostenere le comunità colpite. I fondi potranno contribuire agli interventi necessari per ripristinare le infrastrutture danneggiate e favorire il ritorno alla normalità, anche se non saranno sufficienti, da soli, a superare tutte le difficoltà lasciate dal ciclone.

La richiesta di tempi certi e trasparenza

La partita si sposta adesso sull’effettiva distribuzione delle risorse e sulla rapidità con cui potranno essere utilizzate. Antoci ha chiesto al Governo di garantire tempi certi e trasparenza nella ripartizione dei fondi, affinché gli aiuti raggiungano le aree che hanno subito i danni più gravi.

Anche Falcone ha insistito sulla necessità di accelerare le procedure amministrative, trasformando il via libera di Strasburgo in interventi capaci di sostenere la ricostruzione e restituire sicurezza alle zone costiere colpite.

Dallo stanziamento agli interventi sul territorio

L’approvazione del Parlamento europeo segna un passaggio importante nel percorso di sostegno alle regioni danneggiate dal ciclone Harry. Per Sicilia, Sardegna e Calabria, la sfida sarà ora tradurre le risorse disponibili in opere, ripristini e misure concrete per cittadini e imprese.

L’efficacia dell’intervento europeo dipenderà dalla capacità di rendere operative le procedure e di indirizzare i finanziamenti verso le necessità dei territori, ancora alle prese con le conseguenze della tempesta dello scorso gennaio.



