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Cronaca

» Giudiziaria
22/10/2026 10:41:00

Lite di ferragosto con l'ex sindaco Fazio: assolto il giovane

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2026/lite-di-ferragosto-con-lex-sindaco-fazio-assolto-il-giovane-450.jpg

Si chiude con un’assoluzione la vicenda giudiziaria nata dalla lite tra un ragazzo e l’ex sindaco di Trapani Girolamo Fazio, avvenuta a Marettimo il 15 agosto 2020. La Corte d’appello per i minorenni di Palermo ha stabilito che il fatto non costituisce reato, riconoscendo al giovane, che all’epoca aveva 17 anni, la legittima difesa.

La sentenza ribalta il primo verdetto

La decisione dei giudici palermitani modifica quanto stabilito in precedenza dal Tribunale per i minorenni, che aveva concesso al ragazzo il perdono giudiziale. A impugnare quella sentenza era stato il difensore del giovane, l’avvocato Alberto Spanò, che ha ottenuto il riconoscimento della legittima difesa in appello.

La lite dopo i gavettoni

I fatti risalgono al Ferragosto del 2020. Sull’isola di Marettimo alcuni ragazzi stavano giocando con i gavettoni quando un palloncino d’acqua colpì accidentalmente Fazio. Nonostante le scuse del minorenne, la situazione sarebbe rapidamente degenerata, trasformando la discussione in uno scontro fisico.

Secondo la ricostruzione emersa all’epoca, l’ex sindaco avrebbe afferrato il ragazzo ai genitali. Il giovane avrebbe reagito colpendolo con una testata, provocandogli una ferita alla testa. Fazio ricevette le prime cure dalla Guardia medica dell’isola e fu successivamente trasferito all’ospedale di Trapani a bordo dell’idroambulanza proveniente da Favignana.

Anche Fazio era finito a processo

La vicenda aveva avuto conseguenze giudiziarie anche per l’ex primo cittadino. Davanti al giudice di pace di Trapani, Fazio era stato condannato per le lesioni provocate al ragazzo. In sede d’appello, tuttavia, il fatto era stato successivamente riqualificato come percosse.

Con la nuova pronuncia della Corte d’appello per i minorenni di Palermo si chiude dunque, con il riconoscimento della legittima difesa, il procedimento a carico del giovane per l’episodio avvenuto sei anni fa sull’isola delle Egadi.









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