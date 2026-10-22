Castelvetrano, l'ASSAP cerca i suoi creditori: «Non abbiamo un quadro completo dei debiti»

22/10/2026 14:41:00

L'ASSAP di Castelvetrano cerca i suoi creditori per ricostruire la situazione debitoria dell'ente. Il nuovo Consiglio di amministrazione dell'A.S.S.A.P. “M. A. Infranca e San Giacomo” ha pubblicato un avviso rivolto a tutti coloro che ritengono di avere somme da riscuotere. Il motivo? L'ente non dispone di una documentazione contabile completa che consenta di stabilire con precisione quanti siano i debiti e a quanto ammontino.

È quanto emerge dall'avviso pubblico firmato il 20 ottobre dal presidente del Consiglio di amministrazione, Piero D'Angelo, e dal segretario, l'avvocato Giuseppe Marco Culoma.

I conti da ricostruire

Il nuovo Consiglio di amministrazione, insediato il 30 giugno 2026, ha deciso di avviare una ricognizione dei debiti.

Nel documento si legge che l'ente è «senza la disponibilità di una completa documentazione contabile idonea a rappresentare analiticamente l'ammontare e la natura dei debiti dell'ente».

In sostanza, l'amministrazione sta cercando di ricostruire la propria esposizione debitoria, verificando quali somme siano effettivamente dovute e a chi.

Per farlo ha scelto di rivolgersi direttamente ai potenziali creditori, invitandoli a presentare la documentazione necessaria.

I creditori hanno tempo fino al 30 novembre

Chi ritiene di vantare un credito non prescritto nei confronti dell'ASSAP dovrà comunicarlo entro il 30 novembre 2026, attraverso la PEC assapinfranca@legalmail.it.

Nella comunicazione dovranno essere indicati i dati del creditore, l'importo richiesto, la natura del credito e gli eventuali documenti che ne dimostrino l'esistenza. Dovranno essere segnalate anche eventuali cause giudiziarie in corso.

Le richieste saranno esaminate dal Consiglio di amministrazione, che verificherà la documentazione e potrà valutare eventuali accordi con i creditori.

L'ente precisa, però, che la presentazione della richiesta non comporta il riconoscimento automatico del debito né una promessa di pagamento. Restano possibili contestazioni sulla validità dei crediti, comprese quelle relative alla prescrizione.

Quanto deve l'ASSAP? Per ora non si sa

È questo il punto più significativo della vicenda. L'avviso non indica l'ammontare complessivo dei debiti, né il numero dei creditori.

La ricognizione servirà proprio a ricostruire la situazione, ma lascia aperte alcune domande: quanti debiti sono già conosciuti? Perché la documentazione contabile disponibile è incompleta? Qual è l'effettiva situazione economico-finanziaria dell'ente?

Il Consiglio di amministrazione sottolinea che l'iniziativa ha una finalità conoscitiva e organizzativa e che eventuali soluzioni transattive saranno valutate caso per caso, tenendo conto delle condizioni economiche dell'ASSAP.

Per il momento, dunque, non ci sono cifre ufficiali sull'esposizione debitoria complessiva. C'è però un dato certo: il nuovo Consiglio di amministrazione ha avviato una verifica pubblica per capire quali debiti l'ente debba effettivamente affrontare.



