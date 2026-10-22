Marsala, il Comune cerca proposte per gli eventi di Natale

22/10/2026 13:36:00

Il Comune di Marsala prepara il programma degli eventi natalizi e lancia un avviso pubblico per raccogliere proposte da associazioni e altre realtà del territorio. Il progetto si chiama “Marsala Natale 2026 – La Fabbrica dei Sogni” e punta a trasformare vie, piazze ed edifici pubblici in spazi dedicati alle festività, con spettacoli, iniziative culturali, attività per bambini e momenti di aggregazione.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è costruire un calendario unitario di appuntamenti che coinvolga non soltanto il centro storico, ma, dove possibile, anche le contrade.

Un Natale diffuso tra centro e contrade

Il progetto “La Fabbrica dei Sogni” prevede un'impostazione comune per le diverse iniziative, con allestimenti e attività legati a un unico tema natalizio.

L'amministrazione intende valorizzare il centro storico, coinvolgere famiglie e bambini e sostenere le attività economiche locali.

Spazio anche alle produzioni artigianali ed enogastronomiche, alle scuole, al mondo associativo e al Terzo Settore.

Tra gli obiettivi ci sono inoltre l'inclusione sociale, la solidarietà e la partecipazione delle diverse comunità del territorio.

Quali proposte cerca il Comune

L'avviso è finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per la realizzazione di iniziative culturali, artistiche, ricreative, sociali e di animazione territoriale.

Il Comune chiede proposte originali e innovative, accessibili e inclusive, che siano coerenti con l'identità del progetto “La Fabbrica dei Sogni”.

Le attività potranno riguardare le aree tematiche indicate nell'allegato all'avviso oppure altri ambiti legati alle festività natalizie.

Le proposte raccolte serviranno a costruire un programma coordinato, evitando che gli eventi siano iniziative scollegate tra loro.

Scadenza il 30 ottobre

Il termine per presentare le manifestazioni di interesse è fissato alle ore 14 di venerdì 30 ottobre 2026.

Gli interessati dovranno fare riferimento all'avviso pubblico del Comune e ai relativi allegati per conoscere le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti.

Con questo bando l'amministrazione avvia dunque la raccolta delle proposte per il Natale marsalese, puntando a coinvolgere le realtà locali nella costruzione del calendario delle festività.



