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Cultura
22/10/2026 09:34:00

Festival Marenostrum a Mazara: oggi si parla di migrazioni, giornalismo e Medio Oriente

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2026/festival-marenostrum-a-mazara-oggi-si-parla-di-migrazioni-giornalismo-e-medio-oriente-450.jpg

Dalla strage di Cutro alle tensioni in Medio Oriente, passando per il giornalismo, i libri e le storie di solidarietà. Oggi, giovedì 22 ottobre, a Mazara del Vallo, la terza giornata di Marenostrum – Festival del Giornalismo e della Fotografia del Mediterraneo propone una serie di incontri dedicati ad alcuni dei temi più complessi dell'attualità.

Si comincia al Teatro Garibaldi con il documentario “Cutro, 94... and more” e un confronto con il regista Angelo Resta e il giornalista Rai Giuseppe Ciulla. Nel pomeriggio gli appuntamenti si sposteranno al Seminario Vescovile, tra presentazioni di libri, podcast, reportage e un collegamento da Tel Aviv con i giornalisti Nello Scavo e Lucia Goracci.

Il festival, giunto all'ottava edizione e organizzato dall'associazione I Vicoli del Mediterraneo, proseguirà fino all'8 novembre.

Dalla strage di Cutro al confronto con gli studenti

La mattinata sarà dedicata a una delle più gravi tragedie migratorie avvenute sulle coste italiane.

Al Teatro Garibaldi, sarà proiettato “Cutro, 94... and more”, il documentario di Angelo Resta dedicato al naufragio del 26 febbraio 2023, quando un'imbarcazione carica di migranti si spezzò a pochi metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, in Calabria.

Il titolo richiama le 94 vittime accertate della tragedia. Il film ricostruisce quanto accaduto attraverso immagini e testimonianze, riportando l'attenzione anche sulle responsabilità e sugli interrogativi rimasti aperti.

Alla proiezione seguirà un incontro con il regista Angelo Resta e il giornalista Rai Giuseppe Ciulla, per discutere del racconto delle migrazioni e del ruolo dell'informazione di fronte alle tragedie del Mediterraneo.

Giacomo Di Girolamo presenta “La vita in verticale”

Nel pomeriggio il programma proseguirà al Seminario Vescovile.

Alle 17:30 il giornalista e scrittore Giacomo Di Girolamo presenterà “La vita in verticale. Cronache dal precipizio”, in dialogo con il giornalista Francesco Mezzapelle.

Un incontro dedicato al racconto della realtà contemporanea attraverso lo sguardo del giornalismo e della scrittura, in linea con il percorso del festival, che quest'anno dedica ampio spazio al rapporto tra informazione, memoria e responsabilità civile.

Alle 18:30 sarà invece la volta di “#Faccealmuro. Mediterraneo e solidarietà”, un progetto che unisce reportage fotografico e podcast.

Interverranno Arianna Martini, Angelo Resta e Giuseppe Ciulla. Il confronto partirà dalle storie e dalle esperienze raccolte attraverso le immagini e le testimonianze, per affrontare il tema della solidarietà e delle condizioni di vita delle persone che attraversano il Mediterraneo.

Collegamento da Tel Aviv con Nello Scavo e Lucia Goracci

La parte conclusiva della giornata sarà dedicata all'attualità internazionale.

Alle 19:30 è previsto un collegamento da Tel Aviv con Nello Scavo, giornalista di Avvenire, e Lucia Goracci, inviata Rai, per un approfondimento sul quadro politico israeliano e sulle tensioni che attraversano il Medio Oriente.

L'incontro affronterà il tema delle elezioni in Israele e gli scenari geopolitici della regione, attraverso il racconto di due giornalisti impegnati da anni nella cronaca internazionale e nelle aree di conflitto.

A seguire si terrà la consegna del Premio “Mediterraneo Contemporaneo”, uno dei riconoscimenti previsti dal festival.

L'esordio con Marianna Aprile e Laura Bonasera

La terza giornata arriva dopo i primi due appuntamenti dedicati al ruolo delle donne nella società e nelle istituzioni.

Martedì 20 ottobre, al Teatro Garibaldi, Marianna Aprile ha presentato il libro “La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi”, pubblicato da Rizzoli, in dialogo con Laura Bonasera, giornalista del TGR Sicilia.

Il confronto è proseguito mercoledì 21 ottobre con un appuntamento rivolto agli studenti, dedicato alla conquista dei diritti e alla partecipazione femminile alla vita pubblica.

Secondo il bilancio degli organizzatori, le prime due giornate hanno registrato una partecipazione significativa, anche da parte delle scuole, confermando l'interesse per gli incontri che mettono direttamente a confronto giornalisti, autori e pubblico.

Le mostre fotografiche aperte fino all'8 novembre

Accanto agli incontri sono state inaugurate anche le esposizioni fotografiche del festival, distribuite tra alcuni luoghi del centro storico di Mazara.

Alla Chiesa di San Bartolomeo sono ospitate “Soleterre e Gaza”, la videomostra sulla strage di Cutro realizzata da Giuseppe Pipita e “Vuci”, il progetto fotografico di Andrea Guarneri.

Al Collegio dei Gesuiti trovano spazio “Donne della Resistenza. Madri della Costituzione. Itinerari di Democrazia”, a cura di Luisa Sassu, e “Borgata Costiera”, realizzata dai ragazzi di Borgo Blu.

Al Seminario Vescovile è invece allestito il progetto fotografico e podcast #Faccealmuro, curato da Support and Sustain Children.

Le mostre resteranno visitabili fino all'8 novembre, con ingresso gratuito.

Tutti gli appuntamenti di Marenostrum sono aperti al pubblico e a ingresso gratuito. Il programma completo è disponibile sul sito www.festivalmarenostrum.com.









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