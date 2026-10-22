Lutto nel giornalismo siciliano: è morto Franco Castaldo

22/10/2026 09:09:00

È morto ad Agrigento Franco Castaldo, giornalista, fondatore e direttore di Grandangolo, per anni responsabile della redazione agrigentina del quotidiano La Sicilia. Aveva dedicato la sua vita alla cronaca e all’informazione, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di giornalisti e una delle voci più autorevoli nel racconto delle vicende di mafia nell’Agrigentino.

Professionista di grande esperienza e preparazione, Castaldo aveva collaborato anche con prestigiose testate e rubriche nazionali, tra cui Mixer. Nel corso della sua carriera si era distinto per la capacità di leggere e raccontare i fatti con rigore, lucidità e indipendenza, costruendo una conoscenza profonda della storia criminale del territorio.

La sua firma ha accompagnato per decenni le cronache agrigentine, con uno sguardo attento e mai accomodante. Per chi ha lavorato al suo fianco, è stato soprattutto un maestro del mestiere, capace di trasmettere ai più giovani il valore della passione, della competenza e del rispetto per i lettori. Chi lo ha conosciuto ne ricorda anche l’umanità, il carattere affabile e la disponibilità.

Il ricordo della redazione di Grandangolo

La notizia della sua scomparsa è stata accompagnata da un messaggio carico di dolore da parte della redazione di Grandangolo, il giornale che aveva fondato e guidato.

«Il nostro direttore Franco Castaldo non c’è più. Per noi non è soltanto la perdita di una delle voci più libere e rigorose del giornalismo italiano, della persona che ha guidato questo giornale, ma di un padre che ci ha forgiato nella tempra e nel carattere dandoci tutta la sua vita in mano».

I colleghi ricordano il suo modo di attraversare decenni di cronaca «con lo stesso sguardo: curioso, ostinato, mai accomodante», sottolineando l’insegnamento ricevuto attraverso il suo esempio, prima ancora che con le parole.

«A Grandangolo ha dato la sua firma e, soprattutto, la sua vita», scrive la redazione, che promette di continuare il lavoro nel solco tracciato dal suo direttore, portandone avanti il nome e i valori professionali.

Alla famiglia di Franco Castaldo, agli amici e ai colleghi di Grandangolo Agrigento vanno le più sentite condoglianze del direttore e della redazione di Tp24.



