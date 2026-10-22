Buongiorno24 del 22 Ottobre 2026

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Oggi, giovedì 22 ottobre, seguiamo in diretta la manifestazione degli studenti a Marsala. «Ci avete lasciato a secco. Di benzina e di futuro» è lo slogan della mobilitazione contro il caro carburante e l’aumento del costo della vita. Ascolteremo le voci dei ragazzi, le loro richieste e le difficoltà quotidiane che collegano i costi dei trasporti al diritto allo studio.
Da Marsala a Trapani, dove ieri una basilica gremita ha salutato Alessandro Savona, il diciassettenne morto nell’incidente di lunedì sul lungomare Dante Alighieri. Gli amici sono rimasti abbracciati accanto al feretro e lo hanno accompagnato fuori dalla chiesa, tra i palloncini bianchi. Durante la celebrazione, una preghiera anche per la quattordicenne che viaggiava con lui, ancora ricoverata in prognosi riservata all’Ismett di Palermo.
Sul fronte dei trasporti arriva una novità: la protesta dei tir è stata sospesa e i blocchi revocati, dopo l’accordo raggiunto ieri sera in prefettura a Catania. Ripartono le merci, ma servirà tempo per recuperare le consegne e rifornire supermercati e imprese. Faremo il punto sull’intesa e sulle misure per autotrasporto e agricoltura all’esame del Consiglio dei ministri convocato oggi.
Ci occupiamo poi del provvedimento sulle sorelle Giovanna e Bice Maria Messina Denaro. Il Riesame ha disposto la custodia cautelare in carcere, sospendendone l’esecuzione, ma ha escluso in questa fase l’associazione mafiosa, riqualificando le contestazioni. Spiegheremo i diversi aspetti della decisione e la posizione del difensore Riccardo Rubino, che a Tp24 annuncia ricorso in Cassazione.
Infine, un tema che riguarda la vita quotidiana dei marsalesi: dal 26 ottobre cambia il calendario della raccolta differenziata per le utenze domestiche. Sono previsti due ritiri settimanali dell’organico e uno della plastica. L’assessore Daniele Nuccio spiega che le ore recuperate saranno impiegate contro le microdiscariche e per la pulizia del territorio. Vedremo cosa cambia per le famiglie e quali risultati si propone la sperimentazione.
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