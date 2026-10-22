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Cronaca
22/10/2026 09:18:00

Buongiorno24 del 22 Ottobre 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2026/buongiorno24-del-22-ottobre-2026-450.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Oggi, giovedì 22 ottobre, seguiamo in diretta la manifestazione degli studenti a Marsala. «Ci avete lasciato a secco. Di benzina e di futuro» è lo slogan della mobilitazione contro il caro carburante e l’aumento del costo della vita. Ascolteremo le voci dei ragazzi, le loro richieste e le difficoltà quotidiane che collegano i costi dei trasporti al diritto allo studio.

https://www.tp24.it/2026/10/21/scuola/marsala-studenti-in-piazza-contro-il-caro-carburante-giovedi-corteo-in-citta/241060

 

Da Marsala a Trapani, dove ieri una basilica gremita ha salutato Alessandro Savona, il diciassettenne morto nell’incidente di lunedì sul lungomare Dante Alighieri. Gli amici sono rimasti abbracciati accanto al feretro e lo hanno accompagnato fuori dalla chiesa, tra i palloncini bianchi. Durante la celebrazione, una preghiera anche per la quattordicenne che viaggiava con lui, ancora ricoverata in prognosi riservata all’Ismett di Palermo.

https://www.tp24.it/2026/10/21/cronaca/trapani-l-ultimo-saluto-ad-alessandro-savona-gli-amici-abbracciati-attorno-alla-bara-poi-i-palloncini-bianchi/241092

 

Sul fronte dei trasporti arriva una novità: la protesta dei tir è stata sospesa e i blocchi revocati, dopo l’accordo raggiunto ieri sera in prefettura a Catania. Ripartono le merci, ma servirà tempo per recuperare le consegne e rifornire supermercati e imprese. Faremo il punto sull’intesa e sulle misure per autotrasporto e agricoltura all’esame del Consiglio dei ministri convocato oggi.

https://www.tp24.it/2026/10/22/economia/tir-sospesa-la-protesta-in-sicilia-ripartono-le-merci/241109

 

Ci occupiamo poi del provvedimento sulle sorelle Giovanna e Bice Maria Messina Denaro. Il Riesame ha disposto la custodia cautelare in carcere, sospendendone l’esecuzione, ma ha escluso in questa fase l’associazione mafiosa, riqualificando le contestazioni. Spiegheremo i diversi aspetti della decisione e la posizione del difensore Riccardo Rubino, che a Tp24 annuncia ricorso in Cassazione.

https://www.tp24.it/2026/10/22/caccia-a-messina-denaro/sorelle-messina-denaro-non-solo-il-carcere-il-riesame-esclude-l-associazione-mafiosa/241059

 

Infine, un tema che riguarda la vita quotidiana dei marsalesi: dal 26 ottobre cambia il calendario della raccolta differenziata per le utenze domestiche. Sono previsti due ritiri settimanali dell’organico e uno della plastica. L’assessore Daniele Nuccio spiega che le ore recuperate saranno impiegate contro le microdiscariche e per la pulizia del territorio. Vedremo cosa cambia per le famiglie e quali risultati si propone la sperimentazione.

https://www.tp24.it/2026/10/22/protagonisti/marsala-daniele-nuccio-rimoduliamo-la-raccolta-rifiuti-per-rendere-il-servizio-piu-efficace/241096

 

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101: quindici minuti per conoscere le notizie, comprenderne il contesto e orientarsi tra i fatti del giorno.

 









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