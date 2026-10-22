22 ottobre: blocco dei tir, soldati a Milano, Mattarella e i giovani

22/10/2026 07:12:00

E' il 22 Ottobre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo.

• Continua il blocco dei tir al Sud (revocato però in Calabria e Sicilia): Confesercenti dice che 4 negozi su 10 hanno problemi con le merci, e che la scarsità sugli scaffali arriverà al Nord entro il fine settimana. Oggi ci sarà un consiglio dei ministri per discutere degli interventi (intanto Salvini ha già previsto la scorta ad alcuni camion, 500 solo in Campania)

• Il blocco dei trasporti ha causato: mancanza di carta igienica e salviette di carta a palazzo Chigi, stop della produzione di mozzarella di bufala, presidi in autostrada fino nel Lazio (dove ad Anagni un camionista ha minacciato di darsi fuoco), 71 denunce di scioperanti, rischio che i crisantemi pugliesi marciscano, acqua in bottiglia introvabile a Gela, e altro

• A Milano, dove si prepara un'altra mobilitazione sabato pomeriggio, arriveranno 500 paracadutisti addestrati per la guerriglia urbana (ma non potranno arrestare nessuno)

• Il più giovane tra gli identificati dai carabinieri è un bambino di 11 anni. Identificato anche il ragazzo che ha rubato il cappello a un carabiniere. Entrambi sono di origine marocchina

• Draghi e Mattarella hanno sottolineato la necessità di provare a capire i motivi dietro alle violenze giovanili del fine settimana

• La Commissione europea sta indagando sulle interferenze straniere che possono avere avuto un ruolo nei riot di Milano (e sul portale Booking)

• Witkoff ha parlato per tre ore a San Pietroburgo con Putin e ha detto dello zar che ha uno «spirito umanitario»

• Musk vuole unificare SpaceX e Tesla: sarebbe la più grande fusione mai realizzata

• Da ieri ufficiale sfidante di Salvini alla guida della Lega c'è Massimo Garavaglia

• Nel 2025 in Italia ci sono state appena 355.772 nascite, cioè -3,8 per cento rispetto all’anno precedente

• L’agenzia fotografica Getty rischia il fallimento, anche per colpa dell'intelligenza artificiale

• Meta è stata multata per 25 miliardi di dollari da un giudice del New Mexico

• A Jesolo a causa del maltempo un platano si è abbattuto sull’auto uccidendo un militare

• A Bari un pregiudicato ha tentato di dare fuoco all'ex moglie

• Due attivisti di Bolzano sono stati espulsi dalla Cisgiordania

• In Nigeria c'è il primo caso di ebola dal 2014

• Papa Leone non dovrà fare la chemioterapia

• Vittorio Feltri è diventato carabiniere ad honorem

• Lollobrigida ha detto che la pasta «costa troppo poco, al consumo»

• Alla Festa del Cinema di Roma anche il presidente Mattarella ha partecipato alla proiezione della serie sul giudice Livatino

• Sono morti il giornalista Roberto Bernabai (70 anni), il disegnatore Piero Lusso (67), il politico Gianfranco Morgando (76), l'ex di Justin Bieber Sahara Ray (33)



