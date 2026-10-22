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Cittadinanza
22/10/2026 22:07:00

Tumori, l’ASP Trapani presenta 20 anni di dati ai sindaci della provincia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2026/tumori-l-asp-trapani-presenta-20-anni-di-dati-ai-sindaci-della-provincia-450.jpg

Vent’anni di dati per comprendere l’andamento delle patologie oncologiche nel territorio trapanese e fornire alle istituzioni strumenti utili per programmare gli interventi sanitari. 

 

L’ASP di Trapani presenta il report del Registro Tumori relativo alla popolazione residente in provincia nel periodo compreso tra il 2002 e il 2023, annunciando anche la consegna di schede infografiche ai sindaci dei Comuni del territorio.

 

L’appuntamento è fissato per mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 10, al palazzo Ulivo della Cittadella della Salute di Erice. 

L’incontro, dal titolo “Dati per la Salute: La registrazione dei tumori in Provincia di Trapani come strumento di conoscenza e programmazione al servizio del territorio”, sarà dedicato alla presentazione dei dati raccolti e al loro utilizzo nella pianificazione delle politiche sanitarie.

 

Il report consentirà di disporre di un quadro aggiornato sulla situazione oncologica provinciale, attraverso informazioni riferite a un arco temporale di oltre vent’anni. 

La disponibilità di dati epidemiologici strutturati rappresenta uno strumento fondamentale per individuare gli andamenti delle patologie, orientare le strategie di prevenzione e sostenere le decisioni delle istituzioni sanitarie.

 

Uno degli obiettivi dell’iniziativa è rendere le informazioni del Registro Tumori accessibili anche alle amministrazioni comunali. 

Le schede infografiche saranno consegnate ai sindaci della provincia per favorire la conoscenza della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della salute pubblica.

 

La diffusione dei dati punta inoltre a offrire risposte documentate alle preoccupazioni dei cittadini, mettendo a disposizione informazioni raccolte secondo criteri rigorosi. Il monitoraggio delle patologie oncologiche può infatti contribuire alla programmazione degli interventi sanitari e alla definizione di strategie di prevenzione basate sulle evidenze.

 

All’incontro prenderanno parte, tra gli altri, il commissario straordinario dell’ASP di Trapani, Sabrina Pulvirenti; Sebastiano Pollina Addario, responsabile del Coordinamento della Rete regionale dei Registri Tumori dell’Assessorato regionale alla Salute; e Giuseppa Candela, responsabile del Registro Tumori Trapani-Agrigento. Sono inoltre previsti gli interventi dei sindaci dei Comuni della provincia.

 

La presentazione del rapporto rappresenta un’occasione per mettere in relazione il lavoro epidemiologico con le esigenze del territorio, in un ambito nel quale la qualità delle informazioni e la loro corretta interpretazione sono essenziali per individuare priorità e orientare le scelte future.

 

I dati relativi al periodo 2002-2023 costituiranno la base della discussione. 

Sarà la loro analisi, insieme alla lettura degli andamenti nel tempo, a fornire elementi utili per comprendere meglio il quadro oncologico della provincia di Trapani e le possibili ricadute sulle politiche di prevenzione e assistenza.









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