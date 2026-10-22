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Cittadinanza
22/10/2026 15:35:00

Trapani, San Francesco cambia ancora sede: messe al Collegio, riapertura l’8 dicembre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2026/trapani-san-francesco-cambia-ancora-sede-messe-al-collegio-riapertura-l-8-dicembre-450.jpg

Nuovo cambio di sede per la comunità parrocchiale di San Francesco d’Assisi a Trapani. 

A causa di alcune problematicità sopraggiunte nella Chiesa dell’Addolorata, dove negli ultimi mesi si sono svolte le celebrazioni, le messe domenicali saranno trasferite nella vicina Chiesa del Collegio.

 

La decisione è stata assunta dal parroco, don Antonio Caruso, d’intesa con il vicario generale don Alberto Genovese. Per i fedeli sono previsti due appuntamenti festivi, alle 9 e alle 10.30. Nei giorni feriali, invece, la comunità si unirà a quella della Cattedrale San Lorenzo per le celebrazioni quotidiane.

Si tratta di una soluzione temporanea, legata alle difficoltà emerse nella chiesa che aveva accolto la parrocchia durante i lavori nella sede originaria.

 

La prospettiva è quella di tornare nella propria chiesa per la solennità dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre. L’edificio di San Francesco d’Assisi è attualmente interessato da interventi di restauro e, secondo quanto comunicato dalla parrocchia, la riapertura è prevista proprio per quella data.

La chiesa, le cui origini risalgono al XIII secolo, rappresenta un importante luogo di culto per la città e un riferimento per la comunità dei fedeli.

Fino alla riapertura, dunque, le celebrazioni seguiranno il nuovo calendario: la domenica nella Chiesa del Collegio, mentre nei giorni feriali l’appuntamento sarà in Cattedrale. Un ulteriore cambiamento per i parrocchiani, nella speranza che il rientro nella storica chiesa di San Francesco possa avvenire nei tempi annunciati.









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