Marsala: perdita d'acqua in via Oberdan da un mese e fuoriuscita di liquami in via Grotta del Toro

22/10/2026 11:30:00

Una perdita d’acqua che da settimane allaga la strada e una fuoriuscita di liquami dal terreno accompagnata da cattivi odori. Sono le due situazioni segnalate dai cittadini di Marsala, che chiedono risposte e interventi concreti per risolvere problemi che si trascinano ormai da tempo.

Via Oberdan, la perdita continua e la riparazione è lontana

In via Oberdan l’acqua continua a riversarsi sulla carreggiata da circa un mese, raggiungendo anche la piccola piazzetta della zona. I residenti raccontano di aver segnalato più volte il problema agli uffici comunali, senza però arrivare, finora, alla soluzione attesa.

Sulla perdita sarebbe stato effettuato anche un sopralluogo da parte di due persone del Comune. Ma la risposta ricevuta dai cittadini avrebbe lasciato poco spazio all’ottimismo: per la riparazione, secondo quanto riferito, non sarà prevista prima di tre mesi.

Un’attesa che alimenta la preoccupazione e la protesta degli abitanti, costretti a fare i conti con l’acqua che continua ad allagare la strada. Dopo settimane di segnalazioni, la domanda dei residenti è inevitabile: perché bisogna attendere ancora così a lungo per un intervento?

Via Grotta del Toro, liquami emergono dal terreno

Una seconda segnalazione arriva da via Grotta del Toro, nell’area in cui sorgeva l’ex campo di calcio. Qui, stando alla denuncia dei cittadini, dal terreno emergerebbero liquami già da diverso tempo, con un persistente odore sgradevole che interessa la zona.

Una situazione che richiede verifiche per accertare la natura della fuoriuscita e individuarne l’origine. I residenti chiedono che gli enti competenti intervengano per controllare l’area e stabilire quali lavori siano necessari per eliminare il problema.

Oltre al disagio provocato dai cattivi odori, resta la preoccupazione per le possibili implicazioni igienico-sanitarie, che dovranno essere valutate attraverso gli opportuni accertamenti.

In via Oberdan la perdita d’acqua va avanti da un mese e la prospettiva di dover attendere ancora tre mesi per la riparazione suscita comprensibile esasperazione. Nel secondo, la presenza di liquami e il cattivo odore rendono necessario un controllo per chiarire cosa stia accadendo. I residenti chiedono che alle segnalazioni seguano interventi concreti, con tempi certi e soluzioni definitive.

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