Liu Bolin, l'uomo invisibile tra le macerie del Belìce e i Templi di Selinunte

22/10/2026 22:00:00

Si confonde con il paesaggio fino a scomparire alla vista, diventando parte integrante dei luoghi che lo circondano. È il risultato della ricerca artistica di Liu Bolin, fotografo e performer cinese conosciuto a livello internazionale come “l’uomo invisibile”, protagonista della mostra Macerie ospitata al MAC, il Museo di arte contemporanea Ludovico Corrao di Gibellina.

Dal Grande Cretto ai templi di Selinunte

Tra le immagini esposte, il corpo dell’artista si mimetizza con le tonalità chiare e grigie del Grande Cretto di Alberto Burri, l’opera monumentale che custodisce la memoria del terremoto del Belìce. In altri scatti, invece, la sua figura si integra con le architetture del Parco archeologico di Selinunte, fino a richiamare le forme delle antiche colonne del tempio di Hera.

La tecnica del body painting, eseguita con estrema precisione, consente a Bolin di annullare visivamente i confini tra il proprio corpo e lo spazio circostante. Ne nascono immagini in cui la presenza umana sembra dissolversi nel paesaggio, dando vita a un dialogo tra memoria e trasformazione, tracce del passato e prospettive future.

Le performance per Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea

Le fotografie sono state realizzate nel corso delle performance tenute lo scorso giugno nell’ambito di Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea 2026. Il progetto si inserisce nel percorso culturale della città, dove il rapporto tra arte, territorio e memoria assume un significato particolare, anche alla luce della storia del Belìce e della sua rinascita dopo il sisma. La mostra, curata da Andrea Cusumano e intitolata Macerie, è visitabile al MAC di Gibellina fino al 10 dicembre.



