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22/10/2026 21:31:00

Castelvetrano piange Pinuccia Schelotto, storica imprenditrice della moda. Aveva 85 anni

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Si è spenta a 85 anni Giuseppina Schelotto, conosciuta da tutti come Pinuccia, una delle protagoniste del commercio di Castelvetrano. Per oltre mezzo secolo, con i suoi negozi di abbigliamento, ha contribuito alla crescita commerciale della città, portando marchi prestigiosi nel centro storico. È morta mercoledì sera, intorno alle 19.

Originaria di Genova, dove era nata nel febbraio del 1941, Pinuccia era arrivata in Sicilia negli anni Settanta per una vacanza da amici. Fu un colpo di fulmine per Selinunte. Decise così di trasferirsi definitivamente insieme al marito Mario Corda, scomparso nel 2022, e di costruire qui una nuova vita.

 

Dai primi negozi a Selinunte ai grandi marchi della moda

 

La sua avventura imprenditoriale cominciò a Marinella di Selinunte, con un negozio in via Marco Polo, quando la borgata marinara attraversava una stagione di grande vivacità turistica.

A metà degli anni Settanta aprì un secondo punto vendita a Castelvetrano. Negli anni Ottanta arrivò la svolta, con marchi come Benetton, Sisley e 0-12, fino alle successive esperienze con Geox.

Il Corso Vittorio Emanuele e il centro storico divennero il cuore della sua attività. Pinuccia continuò a investire nel commercio cittadino, distinguendosi per il gusto nella scelta delle collezioni, la cura delle vetrine e l'attenzione ai clienti.

Era un'impresa di famiglia: il marito Mario seguiva la contabilità e l'amministrazione, mentre lei si occupava degli acquisti e della gestione commerciale. Negli anni si aggiunsero anche i figli Tiziana e Luca.

Tra i rapporti costruiti durante la sua lunga carriera anche quello di amicizia con Luciano Benetton, che in diverse occasioni era andato personalmente a trovarla a Castelvetrano.

 

Una commerciante che sapeva ascoltare

 

Determinata, elegante, riservata e lontana dai riflettori, Pinuccia era conosciuta anche per la sua generosità. I suoi negozi non erano soltanto luoghi dove acquistare abbigliamento, ma anche spazi di incontro e di conversazione.

Per tanti castelvetranesi era una presenza familiare, una donna capace di ascoltare e consigliare, sempre attenta alle persone prima ancora che ai clienti.

Con la sua scomparsa Castelvetrano perde una figura che ha attraversato diverse stagioni del commercio cittadino, continuando a credere nelle potenzialità del centro storico anche nei momenti più difficili.

I funerali si svolgeranno sabato 24 ottobre, alle ore 10, nella Chiesa Madre di Castelvetrano.









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