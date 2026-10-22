Agroalimentare, tre ITS Academy siciliane fanno rete per formare i giovani

22/10/2026 10:00:00

Formare i giovani per rispondere alle esigenze delle imprese e creare nuove opportunità professionali in Sicilia. È la sfida al centro della collaborazione tra gli ITS Academy Sicani di Bivona, Albatros di Messina ed Emporium del Golfo di Alcamo, che si sono presentati insieme agli Stati Generali dell’Istruzione, il 14 e 15 ottobre ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo.

Tre Fondazioni per l’orientamento

La partecipazione all’iniziativa “La Sicilia fa Scuola”, che ha coinvolto oltre quattromila partecipanti e più di duecento scuole, si inserisce nel progetto PNRR “OrientaMenti nell’agroalimentare”. L’obiettivo è far conoscere agli studenti e alle famiglie le opportunità offerte dagli ITS Academy e i percorsi di formazione tecnica superiore legati alla filiera agroalimentare.

Attraverso attività di informazione, laboratori e incontri con le imprese, le tre Fondazioni intendono avvicinare il mondo della formazione a quello produttivo, aiutando i ragazzi a individuare percorsi coerenti con le proprie aspirazioni e con le competenze richieste dal mercato del lavoro.

Laboratori e tecnologie agli Stati Generali

Nel corso delle due giornate, Sicani, Albatros ed Emporium del Golfo hanno condiviso uno stand, presentando strumenti e attività provenienti dai rispettivi laboratori. Un’occasione per mostrare concretamente il funzionamento dei percorsi formativi e il ruolo delle tecnologie nell’acquisizione di competenze operative.

L’appuntamento, promosso dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e INDIRE, ha visto anche la visita del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. A sostenere l’iniziativa è stato l’assessore regionale Mimmo Turano, con il contributo del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, guidato da Vincenzo Cusumano.

Competenze per la filiera agroalimentare

La formazione tecnica superiore può svolgere un ruolo importante nello sviluppo dell’agroalimentare siciliano, un comparto che richiede professionalità capaci di affrontare le sfide della qualità, della sostenibilità e dell’innovazione. Dalla gestione dei processi produttivi alla valorizzazione delle produzioni locali, fino alla commercializzazione, le imprese hanno bisogno di competenze specialistiche per rafforzare la propria competitività.

È su questo collegamento tra formazione e lavoro che punta “OrientaMenti nell’agroalimentare”, con l’intento di rendere più comprensibili ai giovani le opportunità professionali offerte dal settore e di favorire un dialogo stabile tra scuole, ITS Academy e aziende.

Il progetto prosegue nelle scuole

La presenza agli Stati Generali rappresenta una tappa del percorso condiviso dalle tre Fondazioni, che proseguiranno le attività di orientamento e il confronto con gli istituti scolastici e le imprese. La collaborazione punta a estendere la conoscenza dei percorsi ITS in territori diversi, mettendo in comune esperienze e strumenti.

L’obiettivo è consentire agli studenti di scegliere con maggiore consapevolezza il proprio futuro formativo e professionale, valorizzando le opportunità offerte dalla Sicilia. Un investimento sulle competenze che punta a rispondere alle esigenze delle aziende e a sostenere lo sviluppo della filiera agroalimentare dell’Isola.



