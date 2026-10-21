Trapani, due Chiocciole Slow Food alla Cantina Siciliana e a Caupona

21/10/2026 09:45:00

Trapani si conferma protagonista della gastronomia siciliana e conquista un nuovo riconoscimento nel panorama nazionale.

La Cantina Siciliana e Caupona Taverna di Sicilia hanno ottenuto anche per il 2027 la Chiocciola Slow Food, il prestigioso simbolo assegnato alle osterie selezionate dalla guida Osterie d’Italia per la qualità della cucina, l’autenticità dell’offerta, il legame con le tradizioni locali e l’accoglienza.

Il riconoscimento è stato consegnato questa mattina a Torino, in occasione della presentazione della nuova edizione della guida, che ogni anno racconta le realtà della ristorazione italiana capaci di custodire e valorizzare il patrimonio gastronomico dei territori.

A ritirare il premio sono state le chef Hajer Aissi e Rosi Napoli, protagoniste di due esperienze di ristorazione che contribuiscono a mantenere viva l'identità culinaria trapanese.

La Chiocciola Slow Food non premia soltanto la qualità dei piatti, ma anche una filosofia gastronomica fondata sul rispetto delle materie prime, sulla valorizzazione delle produzioni locali e sulla salvaguardia delle tradizioni. Un modello che lega la cucina alla storia e alla cultura dei luoghi, rendendo il cibo parte integrante dell'esperienza turistica.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che ha rivolto le congratulazioni alle due chef e ai rispettivi staff.

«Questo riconoscimento premia anni di impegno, sacrifici e passione e conferma quanto la nostra tradizione gastronomica rappresenti un patrimonio prezioso, da custodire e valorizzare», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l'orgoglio della città per un risultato che porta ancora una volta Trapani all'attenzione nazionale.

Anche l'assessora comunale al Turismo, Rosalia d'Alì, ha evidenziato il valore strategico della gastronomia nella promozione della destinazione.

«Attraverso i sapori, le ricette e le materie prime raccontiamo la storia, la cultura e le tradizioni della nostra terra», ha sottolineato, rimarcando l'importanza di un'offerta capace di coniugare qualità, identità e accoglienza.

Per Trapani, il doppio riconoscimento rappresenta un'importante vetrina per un patrimonio gastronomico che affonda le radici nella storia del Mediterraneo, tra tradizioni marinare, prodotti del territorio e contaminazioni culturali.

La conferma della Cantina Siciliana e di Caupona Taverna di Sicilia nella selezione Slow Food valorizza il lavoro quotidiano delle imprese locali e rafforza il ruolo della cucina tradizionale come elemento distintivo dell'offerta turistica.

Un risultato che premia soprattutto le persone che, attraverso il proprio lavoro, continuano a raccontare Trapani a tavola, trasformando i sapori della tradizione in un motivo di scoperta e attrazione per visitatori e appassionati di gastronomia.





