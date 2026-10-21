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Politica
21/10/2026 20:00:00

Inceneritori in Sicilia, associazioni ambientaliste e sindacati diffidano la Regione

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Gli inceneritori dividono la Sicilia tra chi ne contesta la necessità e chi ne mette in discussione le procedure autorizzative. Mentre il deputato regionale del Pd Nello Dipasquale indica nella raccolta differenziata al 75% e nel completamento dell’impiantistica la strada per fare a meno dei due impianti, sei associazioni e organizzazioni sindacali diffidano la Regione e chiedono di fermare l’iter per i due progetti di Palermo e Catania, sollevando dubbi sulla documentazione e sulle garanzie per la salute pubblica.

 

Dipasquale: «Così potremmo risparmiare i costi degli inceneritori»

 

Il parlamentare del Pd all’Ars interviene sull’articolo 10 della manovrina e indica una strada alternativa alla realizzazione dei due impianti. «Sono certo che portando la raccolta differenziata al 70-75%, convincendo le tre Città metropolitane a dare seriamente il loro contributo a questa percentuale e con il completamento dell’impiantistica, che manca da anni costringendoci a portare i rifiuti all’estero, potremo fare a meno degli inceneritori e risparmiare il denaro impegnato per la loro realizzazione», afferma.

Dipasquale mette nel mirino soprattutto i costi di costruzione e gestione. «Questi impianti hanno costi enormi – sottolinea – e quando saranno attivi, se mai lo saranno, soltanto cercando rifiuti da fuori la Sicilia riuscirà a portare la loro gestione in pareggio».

La proposta del deputato è quindi puntare sull'aumento della differenziata e sulla realizzazione delle infrastrutture mancanti, così da ridurre il ricorso al conferimento fuori regione e limitare la necessità di nuovi impianti di incenerimento.

 

La diffida di sei organizzazioni: «Procedure da sospendere»

 

Sul fronte opposto, Federconsumatori Sicilia, Legambiente Sicilia, WWF Sicilia, Zero Waste Sicilia, CGIL Sicilia e Italia Nostra hanno presentato un atto formale di diffida, chiedendo la sospensione e l'annullamento in autotutela delle procedure autorizzative per i progetti di Palermo e Catania.

Le organizzazioni contestano l'avvio del procedimento per il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) in assenza, a loro giudizio, di documentazione essenziale prevista dalla normativa. Evidenziano inoltre che la Valutazione di impatto ambientale (Via) non si sarebbe ancora conclusa e sostengono che eventuali autorizzazioni rilasciate prima della chiusura dell'iter potrebbero essere illegittime.

 

I dubbi sulla salute e l'ipotesi del ricorso

 

Le criticità sollevate riguardano anche la valutazione degli effetti sanitari. Secondo i firmatari della diffida, mancherebbero dati scientifici adeguati e competenze mediche e sanitarie certificate per esaminare le possibili conseguenze delle emissioni sull'ambiente e sulla popolazione. Nel documento viene richiamata anche una presunta carenza di dati già segnalata dall'Asp di Palermo.

Le organizzazioni chiedono che l'analisi non si limiti alle emissioni previste durante il normale funzionamento degli impianti, ma consideri anche le condizioni ambientali dei territori interessati, le pressioni inquinanti già presenti e gli eventuali effetti cumulativi.

A sostegno delle proprie preoccupazioni citano studi epidemiologici e dati relativi a territori esposti a sostanze potenzialmente cancerogene, richiamando anche il progetto SENTIERI e i Registri tumori. Le associazioni sottolineano la necessità di valutazioni scientifiche approfondite, anche in considerazione dei lunghi tempi di latenza di alcune patologie.

La diffida concede alla Regione un termine di 30 giorni per fornire una risposta motivata e intervenire sui procedimenti. In caso di inerzia o rigetto delle richieste, le sei organizzazioni annunciano il ricorso alle autorità giudiziarie per accertare eventuali responsabilità.

Il confronto sugli inceneritori siciliani si sposta così su due piani: da un lato la strategia per gestire i rifiuti e sostenere i costi degli impianti, dall'altro la regolarità delle procedure e le garanzie ambientali e sanitarie.









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