Meteo Sicilia oggi 21 ottobre: allerta gialla, temporali e raffiche oltre i 100 km/h 

21/10/2026 07:49:00

Non sarà soltanto una giornata di pioggia. Oggi, mercoledì 21 ottobre, la Sicilia entra in una fase di marcata instabilità, con allerta gialla su tutta l’Isola per rischio idrogeologico e temporali. Nel Trapanese, e più in generale sui settori sud-occidentali, l’elemento da seguire con maggiore attenzione sarà anche il vento: le elaborazioni del Centro Meteorologico Siciliano segnalano raffiche localmente superiori ai 100 km/h associate ai temporali più intensi.

È importante chiarirlo subito: il valore oltre i 100 km/h non indica vento costante su tutta la provincia, ma possibili punte locali legate alle celle temporalesche più forti. L’allerta ufficiale della Protezione Civile resta gialla, non arancione.

Trapani, piogge e temporali soprattutto tra mattina e prime ore del pomeriggio

A Trapani la giornata sarà variabile e a tratti perturbata.

Le temperature dovrebbero mantenersi tra circa 20 e 24 gradi, con precipitazioni più probabili nella prima parte della giornata e possibilità di rovesci o temporali. Nel corso del pomeriggio potranno aprirsi schiarite, anche ampie, ma il quadro resterà instabile.

Il vento sarà inizialmente dai quadranti meridionali e sud-occidentali, poi tenderà a ruotare verso Ovest e Nord-Ovest con il passaggio del fronte.

Marsala, attenzione alle raffiche

A Marsala il cielo sarà molto nuvoloso nelle prime ore, con possibilità di pioggia e rovesci anche intensi.

Le temperature oscilleranno indicativamente tra 19 e 24 gradi. Anche qui il rischio maggiore è legato ai temporali più organizzati, durante i quali il vento può rinforzare bruscamente.

Il Centro Meteorologico Siciliano indica proprio i settori sud-occidentali dell’Isola tra quelli dove le raffiche potranno risultare più forti, con punte localmente superiori ai 100 km/h.

Non significa che Marsala avrà certamente venti a 100 km/h per ore. Significa che, in presenza di una cella temporalesca intensa, possono verificarsi raffiche improvvise e molto forti.

Egadi e mare, condizioni difficili al largo

Anche il mare risentirà del peggioramento.

Tra Marsala, Trapani ed Egadi il moto ondoso sarà da mosso a molto mosso, con onde che nei settori più aperti potranno raggiungere circa 1,5-1,8 metri.

Chi deve spostarsi via mare dovrebbe quindi controllare con attenzione gli aggiornamenti sui collegamenti, soprattutto nelle fasi di vento più forte.

Sicilia, temporali forti anche nel Nord-Est

Il peggioramento non riguarda soltanto il Trapanese.

Il Centro Meteorologico Siciliano segnala precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, inizialmente sui settori sud-occidentali e poi in graduale estensione verso l’entroterra. Fenomeni intensi e persistenti sono previsti anche sulla Sicilia nord-orientale, in particolare nelle aree a ridosso dei Peloritani.

Il CMS assegna alla giornata un livello 2 di pericolosità, con una probabilità del 40-60% di fenomeni intensi o diffusi e localmente severi. Si tratta però di un outlook sperimentale e probabilistico: per il livello ufficiale di allerta fa fede la Protezione Civile regionale.

Allerta gialla su tutta la Sicilia

Per oggi la Protezione Civile regionale ha disposto allerta gialla su tutte le nove zone della Sicilia per rischio idrogeologico e temporali.

Sono quindi compresi anche Trapani, Marsala, Egadi e Pantelleria.

L’allerta gialla non implica fenomeni severi ovunque, ma segnala la possibilità di episodi localizzati anche intensi, con possibili allagamenti, criticità nei sottopassi, raffiche improvvise, grandinate e rapidi deflussi delle acque.

Giovedì 22, migliora ma resta il vento

Giovedì 22 ottobre il quadro dovrebbe migliorare sensibilmente nel Trapanese.

Le piogge tenderanno a diventare più sporadiche, mentre resterà una certa ventilazione dai quadranti occidentali e nord-occidentali. Le temperature scenderanno leggermente, con massime attorno ai 22-23 gradi.

Venerdì 23, tempo più stabile

Venerdì 23 è atteso un ulteriore miglioramento.

Il cielo resterà variabile, ma con precipitazioni generalmente meno probabili. Le temperature si manterranno attorno ai 21-23 gradi, con vento ancora presente ma in graduale attenuazione.

In sintesi: oggi è la giornata più delicata, con allerta gialla, temporali e raffiche localmente molto forti; da giovedì il tempo migliora, venerdì ancora più stabile.



