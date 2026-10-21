Marsala, corruzione: udienza rinviata al 20 gennaio per l’esame di Ferrantelli

21/10/2026 14:18:00

È stata riavviata davanti al gup Giancarlo Caruso l’udienza preliminare per Pino Ferrantelli e altri cinque imputati, accusati di concorso in corruzione per l’esercizio della pubblica funzione nell’inchiesta sui rapporti tra politica ed enti di formazione professionale.

Dopo gli adempimenti preliminari, il giudice ha rinviato l’udienza al 20 gennaio 2027, alle 12.30. L’appuntamento sarà dedicato soltanto all’esame dell’imputato Ferrantelli.

I sei imputati

La richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Marsala riguarda Pino Ferrantelli, Michele Maurizio Accardi e Vanessa Titone, eletti al Consiglio comunale di Marsala nel 2020 nelle liste del centrodestra.

Gli altri imputati sono Sara Accardi, figlia di Michele Maurizio, Antonio Giancana, consigliere comunale a Castelvetrano, e Vincenzo Monteleone, consigliere comunale a Custonaci. L’accusa è sostenuta dai pubblici ministeri Sara Varazi e Diego Sebastiani.

Lavoro ai familiari in cambio di appoggio politico: la tesi dell’accusa

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tra il 2021 e il 2022 alcuni referenti del movimento politico Via, fondato dall’ex senatore alcamese Antonino Papania, avrebbero dato o promesso posti di lavoro a parenti dei consiglieri coinvolti, ottenendo in cambio sostegno politico.

Le opportunità di impiego sarebbero state offerte attraverso enti di formazione professionale gestiti da esponenti vicini al movimento. È questo presunto scambio tra assunzioni e appoggio politico a costituire il nucleo della contestazione di corruzione, sulla quale la Procura ha chiesto il processo.

Il percorso dell’udienza preliminare

Il procedimento era stato inizialmente avviato davanti alla giudice Chiara Vicini, che si era poi astenuta perché già impegnata, come presidente del collegio del Tribunale di Marsala, nel distinto processo a carico di Papania, Angelo Rocca e Manfredi Vitello, nato dalla stessa inchiesta.

L’udienza era quindi passata al gup Matteo Giacalone, che a giugno aveva disposto il rinvio al 19 ottobre per consentire agli imputati di valutare eventuali richieste di rito abbreviato o patteggiamento.

Adesso l’udienza preliminare è stata riavviata davanti a Caruso, con la nuova data fissata a gennaio per ascoltare Ferrantelli nella sua qualità di imputato.

L’indagine della Guardia di finanza

Il fascicolo costituisce uno dei filoni dell’indagine della Guardia di finanza che nell’ottobre 2024 ha portato a 14 misure cautelari di diversa natura, nell’ambito delle attività coordinate dalla Procura di Marsala e dalla Procura europea.

A difendere i sei imputati sono gli avvocati Paolo Paladino, Paolo Pellegrino, Guglielmo Ivan Gerardi, Andrea Pellegrino, Stefano Pellegrino, Francesco Messina e Giuseppe De Luca.



