Protesta dei Tir anche a Mazara. Disagi per la raccolta rifiuti nel Trapanese

21/10/2026 23:02:00

Autotrasportatori e pescatori in strada a Mazara del Vallo, raccolta e conferimenti dei rifiuti in difficoltà a Paceco, Castelvetrano e Alcamo. La protesta contro il caro carburante pesa anche sulla provincia di Trapani: da una parte le imprese chiedono aiuti per continuare a lavorare, dall’altra le interruzioni nei trasporti si ripercuotono sui servizi ai cittadini.

Mazara, la protesta all’ingresso dell’A29

Oggi, mercoledì 21 ottobre, camionisti e pescatori della marineria mazarese hanno manifestato all’ingresso dell’autostrada A29. Al centro, il prezzo del gasolio, che riduce i margini sia di chi trasporta merci sia di chi esce in mare.

La mobilitazione si inserisce nella protesta che continua in una parte della Sicilia. Il Comitato trasportatori siciliani ha revocato il fermo dopo il confronto con il ministro Matteo Salvini, mentre l’Aias ha deciso di proseguire, chiedendo interventi specifici per le piccole imprese. La ripresa dei servizi, quindi, non riguarda ancora tutto il settore.

Paceco e Castelvetrano, limitazioni ai conferimenti

A Paceco, il sindaco Aldo Grammatico ha comunicato il blocco dei trasferimenti dei RAEE alle piattaforme di destinazione. Di conseguenza, nel pomeriggio di mercoledì è stato sospeso il conferimento al centro comunale di raccolta di Dattilo di frigoriferi, lavatrici, televisori, computer e altri apparecchi elettrici ed elettronici.

L’amministrazione ha precisato che si tratta di una sospensione temporanea, indipendente dalla propria volontà.

A Castelvetrano, invece, è stato disposto lo stop al conferimento dei rifiuti ingombranti, con proteste e richieste di chiarimento da parte dei cittadini sui social.

Alcamo, sospeso anche il ritiro di carta e cartone

Ad Alcamo le difficoltà riguardano sia la raccolta a domicilio sia il centro comunale. La sospensione dei conferimenti alla piattaforma ESA impedisce il ritiro di carta e cartone presso abitazioni e attività commerciali.

Al CCR di contrada Vallone Monaco non è inoltre possibile consegnare legno e imballaggi in legno, plastica dura, indumenti, carta e cartone.

Non è stata indicata una data per il ripristino. Il Comune e la società Roma Costruzioni chiedono collaborazione ai cittadini e annunciano aggiornamenti. Le limitazioni riguardano queste specifiche tipologie di rifiuti: non si tratta di uno stop generale alla raccolta.



