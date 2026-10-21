Vita, oggi i cittadini votano due proposte di bilancio partecipato: ecco quali

21/10/2026 12:05:00

Mercoledì 21 ottobre alle ore 18:30 presso i locali dell’Auditorium del Centro sociale di Vita e’ convocata l’Assemblea generale dei cittadini nel corso della quale verranno illustrate le due seguenti proposte:

Proposta dell’Associazione Lions Club Salemi -Valle del Belice guidata da Pasquale Perricone: “Riqualificazione del Parco Vincenzo Renda – Rimozione della cinta murario e ripristino della pavimentazione.

Proposta dell’Associazione Vita D’Amuri: “Sapori e saperi d Vita: la Comunita’ in laboratorio.

Subito dopo si procederà alla votazione.

Hanno diritto al voto: I cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Vita; i cittadini residenti nel comune di Vita non ancora elettori che abbiano compiuto sedici anni; gli stranieri e gli apolidi che hanno compiuto sedici anni purché siano iscritti all’anagrafe da almeno tre anni; le Associazioni, le Ditte, gli Enti pubblici e privati e in generale tutti gli organismi di rappresentanza collettiva che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale.

La registrazione dei partecipanti alla votazione sarà effettuata dalle ore 18:30 alle 19:00.



