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» Dai Comuni
21/10/2026 12:05:00

Vita, oggi i cittadini votano due proposte di bilancio partecipato: ecco quali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2026/1792577166-0-vita-oggi-i-cittadini-votano-due-proposte-di-bilancio-partecipato-ecco-quali.jpg

Mercoledì 21 ottobre alle ore 18:30 presso i locali dell’Auditorium del Centro sociale di Vita e’ convocata  l’Assemblea generale dei cittadini nel corso della quale verranno illustrate  le due seguenti proposte:

 

  • Proposta dell’Associazione Lions Club  Salemi -Valle del Belice guidata da Pasquale Perricone: “Riqualificazione del Parco Vincenzo Renda – Rimozione della cinta murario e ripristino della pavimentazione.

 

Proposta dell’Associazione Vita D’Amuri: “Sapori e saperi d Vita: la Comunita’ in laboratorio.

 

Subito dopo si procederà alla votazione.

 

Hanno diritto al voto: I cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Vita; i cittadini residenti nel comune di Vita non ancora elettori che abbiano compiuto sedici anni; gli stranieri e gli apolidi che hanno compiuto sedici anni purché siano iscritti all’anagrafe da almeno tre anni; le Associazioni, le Ditte, gli Enti pubblici e privati e in generale tutti gli organismi di rappresentanza collettiva che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale.

 

La registrazione dei partecipanti alla votazione sarà effettuata dalle ore 18:30 alle 19:00.

 

 

 









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