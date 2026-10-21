Castelvetrano, via libera dal Consiglio Comunale allo studio per il recupero del centro storico

21/10/2026 00:00:00

Il Consiglio comunale di Castelvetrano ha approvato lo studio con effetti costitutivi delle unità edilizie del centro storico, previsto dalla legge regionale n. 13 del 10 luglio 2015 e successive modifiche. Il provvedimento punta a favorire il recupero degli edifici storici e a definire criteri più precisi per gli interventi di riqualificazione urbana.

Il documento, aggiornato nel marzo 2026 dalla VI Direzione Organizzativa, coordinata dall’architetto Pasquale Calamia, riguarda in particolare gli immobili ricadenti nella zona A1. Lo studio comprende una ricognizione degli edifici e una classificazione basata sulle caratteristiche architettoniche, tipologiche, dimensionali e strutturali.

Un quadro per programmare gli interventi

L’obiettivo è fornire al Comune uno strumento utile per conoscere meglio il patrimonio edilizio esistente e orientare gli interventi di recupero nel rispetto dell’identità storica e architettonica di Castelvetrano.

La classificazione consentirà di disporre di informazioni più precise sugli immobili e di programmare le opere tenendo conto delle caratteristiche degli edifici e del valore del tessuto urbano storico.

Il percorso dell’Amministrazione Lentini

L’approvazione si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Lentini, che punta alla riqualificazione degli immobili, alla salvaguardia del centro storico e alla creazione di nuove opportunità per la rivitalizzazione della città.

Il provvedimento rappresenta un passaggio nella pianificazione urbanistica cittadina, con l’intento di coniugare la tutela architettonica con il recupero degli edifici e la rigenerazione urbana.

La soddisfazione dell’assessore Palermo

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’Urbanistica Mariano Palermo, che ha sottolineato come la conoscenza del patrimonio edilizio rappresenti una condizione fondamentale per programmare interventi efficaci e coerenti con il valore storico della città.

L’assessore ha ringraziato gli uffici della VI Direzione Organizzativa, il responsabile Pasquale Calamia, la presidente della I Commissione consiliare Rosy Milazzo e tutti i componenti della Commissione per il contributo offerto durante l’esame della proposta.

La sfida del recupero del centro storico

Il passaggio successivo sarà tradurre le indicazioni dello studio in opportunità concrete per il recupero degli immobili e la valorizzazione del centro storico. L’obiettivo è salvaguardare l’identità architettonica di Castelvetrano e favorire una nuova stagione di rigenerazione urbana, restituendo vitalità a una parte importante del patrimonio cittadino.



