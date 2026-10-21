Trapani, Stefania La Via presenta alla Fardelliana il libro sulla scrittrice Giuseppina Patti

21/10/2026 12:02:00

Venerdì 23 ottobre, alle 17:15, la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospiterà la presentazione di “Tra le righe del silenzio. Giuseppina Patti, storia di una scrittrice siciliana dimenticata”, il nuovo libro di Stefania La Via, pubblicato da Di Girolamo Editore con la prefazione di Antonia Arslan.

Al centro dell'incontro c'è la storia di una donna trapanese dell'Ottocento che riuscì ad affermarsi come scrittrice, ma che per lungo tempo è stata ricordata quasi esclusivamente per essere la madre dell'architetto Francesco La Grassa, protagonista del Liberty siciliano.

A ricostruirne la vicenda è Stefania La Via, archivista e vicedirettrice dell'Archivio storico diocesano di Trapani, attraverso documenti, registri parrocchiali e lettere private che restituiscono un ritratto finora poco conosciuto di Giuseppina Patti.

La storia di Giuseppina Patti attraverso documenti e lettere

Nata a Trapani nel 1841 da una famiglia di umili origini, Giuseppina Patti ebbe la possibilità di studiare grazie all'accoglienza ricevuta da una famiglia della borghesia cittadina.

Appassionata di letteratura e vicina agli ideali risorgimentali, nel 1866 pubblicò il romanzo storico “I Merli ed i Malvizzi”, entrando nel ristretto gruppo di donne siciliane che all'epoca si cimentavano in questo genere.

La sua attività letteraria si interruppe dopo il matrimonio con Pietro La Grassa e la nascita del figlio Francesco. La notorietà raggiunta successivamente dall'architetto contribuì a lasciare in secondo piano la produzione letteraria della madre.

Nel libro, Stefania La Via ricostruisce il percorso della scrittrice anche attraverso il carteggio con Pietro La Grassa. Le lettere permettono di conoscere le aspirazioni, le vicende personali e le difficoltà di una donna che cercava di conciliare interessi culturali e convenzioni sociali.

Ne emerge una vicenda che offre anche uno spaccato della condizione femminile nella Sicilia dell'Ottocento, quando per molte donne coltivare una carriera intellettuale significava confrontarsi con forti limitazioni familiari e sociali.

A moderare l'incontro di venerdì sarà il giornalista e scrittore Giacomo Pilati. Interverranno la scrittrice Clelia Lombardo e la storica ed editrice Sylwia Proniewicz.

Le letture di alcuni brani del volume saranno affidate a Ornella Fulco.

Stefania La Via, oltre all'attività di ricerca archivistica, è autrice di saggi storici e raccolte poetiche. Dal 2005 organizza e conduce la rassegna letteraria “Terrazza d'Autore”. Tra le sue pubblicazioni figura anche “L'orchestra nascosta”, dedicato all'organo monumentale La Grassa di Trapani.



