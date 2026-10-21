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Cultura
21/10/2026 08:56:00

 “Fashion Marathon - Tessiture d’Autunno”: a Marsala sfilano le creazioni degli studenti dell'ITET Gabribaldi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2026/fashion-marathon-tessiture-d-autunno-a-marsala-sfilano-le-creazioni-degli-studenti-dell-itet-gabribaldi-450.jpg

Gli abiti li hanno progettati e realizzati a scuola. Venerdì sera toccherà agli studenti indossarli e presentarli in passerella, davanti al pubblico. Il 23 ottobre, alle 19, il Complesso Monumentale San Pietro di Marsala ospiterà “Fashion Marathon – Tessiture d'Autunno”, la sfilata dell'ITET “Giuseppe Garibaldi” organizzata nell'ambito della Notte della Moda 2026.

Protagonisti saranno i ragazzi e le ragazze dell'indirizzo Sistema Moda, che porteranno fuori dai laboratori scolastici il risultato del loro lavoro: capi e creazioni nati dallo studio dei materiali, dalla progettazione e dalle tecniche di confezione.

L'iniziativa, promossa dall'istituto diretto da Loana Giacalone, si inserisce nel programma nazionale della Notte della Moda, organizzato dalla Rete TAM, che riunisce le scuole italiane del settore tessile, abbigliamento e moda.

Dai laboratori alla passerella

Il Gran Galà di venerdì sarà il momento conclusivo di “Fashion Marathon – Tessiture d'Autunno”, con una sfilata dedicata alle creazioni degli studenti.

La serata permetterà di vedere da vicino che cosa si studia e, soprattutto, che cosa si realizza nell'indirizzo Sistema Moda del Garibaldi.

Un percorso che non si limita al disegno degli abiti, ma comprende conoscenze tecniche, lavorazione dei tessuti e processi produttivi. Competenze che trovano applicazione nella filiera dell'abbigliamento e degli accessori.

La Notte della Moda nasce proprio per far conoscere queste attività e avvicinare il mondo della scuola a quello delle imprese, dando visibilità a un settore nel quale la creatività deve confrontarsi quotidianamente con materiali, tecnologie e produzione.

L'ITET Garibaldi reduce dal premio nazionale per il progetto su Gibellina

La sfilata arriva a poche settimane da un risultato importante per l'indirizzo Moda dell'istituto marsalese.

Lo scorso 1° ottobre, al Museo della Seta di Como, le studentesse della quarta classe hanno conquistato il secondo posto nazionale in un concorso dedicato alla seta, con il progetto “Libro tessile di Gibellina”.

Un lavoro nel quale il tessuto è diventato uno strumento per raccontare la memoria del terremoto del Belice del 1968 e la rinascita di Gibellina attraverso l'arte.

Le studentesse, seguite dalle docenti Loredana Scaglione e Leonarda Cammareri, si sono classificate prime tra le scuole siciliane finaliste e seconde a livello nazionale, dopo essersi confrontate con altri nove istituti italiani.

Un riconoscimento che ha premiato non soltanto l'originalità dell'idea, ma anche la capacità di trasformarla in un progetto concreto.

Venerdì 23 ottobre la sfilata al Complesso San Pietro

Con “Fashion Marathon” il Garibaldi torna a presentare alla città il lavoro dei propri studenti, questa volta attraverso una sfilata.

L'appuntamento è per venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 19, al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala.

La serata concluderà la manifestazione organizzata nell'ambito della Notte della Moda 2026 e offrirà al pubblico l'occasione di conoscere una parte delle attività dell'indirizzo Sistema Moda.









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