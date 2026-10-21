Castelvetrano, alla Chiesa del Purgatorio la mostra degli architetti trapanesi

21/10/2026 16:26:00

L'architettura contemporanea della provincia di Trapani entra in uno dei luoghi storici di Castelvetrano. Venerdì 23 ottobre, alle 18, nella Chiesa del Purgatorio, sarà inaugurata “Architettura da incontrare | Progetti. Luoghi. Visioni.”, la mostra itinerante che raccoglie opere e progetti realizzati dagli architetti del territorio.

L'esposizione, organizzata dall'Ordine degli Architetti della provincia di Trapani in collaborazione con la Fondazione Architetti nel Mediterraneo “F. La Grassa”, arriva a Castelvetrano dopo la prima tappa ospitata a Palazzo Cavarretta, a Trapani, dal 7 al 10 ottobre.

La mostra sarà visitabile anche sabato 24 e domenica 25 ottobre, in concomitanza con Le Vie dei Tesori, il festival che quest'anno coinvolge per la prima volta Castelvetrano, aprendo al pubblico chiese, palazzi e altri luoghi del patrimonio cittadino.

Dai restauri agli spazi pubblici: i progetti degli architetti trapanesi

La mostra propone una selezione di interventi che raccontano l'architettura contemporanea attraverso progetti realizzati nella provincia di Trapani.

Il percorso espositivo è articolato in quattro sezioni: recupero dell'esistente, nuove costruzioni, interni e design, spazi collettivi. Una sezione specifica è dedicata anche ai professionisti under 35, per i quali sono ammessi progetti non ancora realizzati.

L'obiettivo è mostrare come il lavoro degli architetti intervenga nella trasformazione dei luoghi, dal recupero del patrimonio edilizio alla progettazione di nuovi ambienti.

Non soltanto edifici e soluzioni estetiche, dunque, ma anche scelte che riguardano l'utilizzo degli spazi, il rapporto con il paesaggio e le esigenze di chi li abita.

«L'intento è affermare il ruolo e la specificità dell'architetto nella società contemporanea: una figura chiave, capace di leggere il territorio e l'esistente, interpretandone le trasformazioni per governare la complessità del costruire», spiega Gianfranco Naso, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Trapani.

Per Naso, la progettazione deve trovare un equilibrio tra tecnica, estetica e funzione, perché la qualità degli spazi incide concretamente sulla vita delle persone.

La mostra nella Chiesa del Purgatorio, riaperta dopo il restauro

La scelta della sede aggiunge un elemento di interesse all'iniziativa.

La Chiesa del Purgatorio, costruita tra il 1642 e il 1664 per volontà del principe Diego d'Aragona, è uno degli edifici che caratterizzano il Sistema delle Piazze di Castelvetrano.

La facciata, tra tardo manierismo e barocco, costituisce una delle quinte architettoniche più riconoscibili del centro storico. All'interno si conservano, tra le altre opere, gli stucchi settecenteschi di Nicola e Gaspare Curti.

Dopo anni di chiusura, la chiesa è stata restituita alla città grazie a un intervento di restauro concluso nel 2025.

Proprio in questi ambienti troveranno spazio i progetti degli architetti contemporanei, creando un confronto tra il patrimonio storico e le trasformazioni più recenti del territorio.

«Con questa mostra vogliamo aprire le porte della professione e raccontare ai cittadini, attraverso progetti reali, che l'architettura non è un esercizio astratto ma un servizio alla comunità», dichiara Giuseppina Pizzo, presidente della Fondazione Architetti nel Mediterraneo “F. La Grassa”.

«Castelvetrano, in questi giorni attraversata dal festival Le Vie dei Tesori, è la cornice ideale per un dialogo diretto tra chi progetta i luoghi e chi quei luoghi li vive ogni giorno».

Un itinerario che proseguirà a Marsala e Alcamo

Quella di Castelvetrano è la seconda tappa di un percorso espositivo pensato per attraversare la provincia.

Dopo l'esordio a Trapani, la mostra farà tappa anche a Marsala e Alcamo, con l'intento di portare i lavori dei professionisti fuori dagli studi e renderli accessibili a un pubblico più ampio.

L'esposizione comprenderà inoltre una presentazione digitale dei progetti della “Supermostra Sicilia 2026 – Un atlante dell'architettura contemporanea”, iniziativa promossa dall'Ordine degli Architetti di Palermo insieme all'Associazione Italiana di Architettura e Critica, con il coinvolgimento degli altri Ordini provinciali siciliani.

Un progetto che amplia lo sguardo dalla provincia di Trapani all'intero territorio regionale.

Date, orari e ingresso alla mostra

“Architettura da incontrare | Progetti. Luoghi. Visioni.” sarà inaugurata venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 18, presso la Chiesa del Purgatorio di Castelvetrano, in piazza Carlo d'Aragona.

La mostra resterà aperta anche nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

L'ingresso alla mostra è libero. La chiesa rientra inoltre nel programma di visite guidate del festival Le Vie dei Tesori, che prevede modalità e orari propri.

Per informazioni sulla mostra è possibile contattare l'Ordine degli Architetti all'indirizzo info@architettitrapani.it oppure la Fondazione all'indirizzo fondazione@architettitrapani.it.



