Alcamo, la prima edizione del Premio Chiaramonte al Castello dei Conti di Modica

21/10/2026 17:32:00

Domenica 25 ottobre, al Castello dei Conti di Modica di Alcamo, si terrà la prima edizione del Premio Chiaramonte, una nuova manifestazione dedicata alle imprese, alla cultura e alle prospettive di sviluppo della Sicilia occidentale. Una giornata di incontri, dibattiti e riconoscimenti che vedrà la partecipazione di imprenditori, rappresentanti delle istituzioni ed esponenti del mondo culturale.

Tra i protagonisti ci saranno anche due realtà storiche di Alcamo: l'Associazione Amici della Musica e la Cooperativa Piccolo Teatro, alle quali saranno assegnati due premi speciali per il lavoro svolto rispettivamente in quarant'anni e cinquant'anni di attività.

La manifestazione è organizzata da RMM Media Communication insieme all'associazione Sicilia In, con il patrocinio del Comune di Alcamo. L'obiettivo della prima edizione è mettere in relazione imprese, istituzioni e associazioni, aprendo un confronto sulle opportunità economiche e culturali del territorio.

I primi premi Chiaramonte alla cultura e alle imprese

Il momento centrale della giornata sarà la cerimonia di premiazione, in programma dalle 17:30 alle 18:30, durante la quale saranno consegnati riconoscimenti alle imprese e alle attività del territorio.

Due premi speciali saranno riservati al mondo della cultura.

L'Associazione Amici della Musica sarà premiata per «lo straordinario e ininterrotto impegno profuso, in quarant'anni di storia, nella promozione della grande cultura musicale e della tradizione lirica nel nostro territorio».

Alla Cooperativa Piccolo Teatro sarà invece riconosciuto il lavoro portato avanti in mezzo secolo di attività, durante il quale, secondo la motivazione del premio, ha rappresentato «un presidio insostituibile di arte, cultura e promozione umana per la città di Alcamo e per l'intero territorio».

Due riconoscimenti che, accanto a quelli destinati alle imprese, sottolineano il ruolo delle attività culturali nella vita della comunità.

Due incontri su innovazione, turismo e sviluppo

La prima edizione del Premio Chiaramonte prevede anche due momenti di confronto dedicati all'economia e alla valorizzazione del territorio.

Il primo, dalle 10:30 alle 11:30, avrà come titolo “Il territorio che innova: storie di successo e visioni future”. Si parlerà di esperienze imprenditoriali, innovazione tecnologica, processi produttivi e politiche per il lavoro.

Tra i partecipanti figurano Monia Romano, vincitrice del premio “Cambiamenti”, Francesco Cicala e Giuseppe Orlando della CNA Trapani, Nicola La Rocca della Banca Don Rizzo, Sonia Di Miceli di Adecco, lo sviluppatore software Giuseppe Buscio e l'imprenditore Antonino Alesi.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 17:30, il secondo incontro sarà dedicato a “Cultura, enogastronomia e turismo: le leve della Sicilia di domani”.

Il dibattito affronterà il rapporto tra identità territoriale, attività economiche e promozione turistica, con gli interventi di Roberto Messana, Livio Marrocco, Rosario Ferreri, Cristina Cianti, Simone Pipitone e Francesco Paolo Leone, direttore generale della Banca Don Rizzo.

Parteciperanno anche i sindaci Domenico Surdi di Alcamo, Fabrizio Fonte di Custonaci e Salvatore Sutera di Gibellina, insieme a Filippo Sgroi, docente dell'Università di Palermo.

Il Castello ospita un museo temporaneo e gli spettacoli

Per la manifestazione, all'interno del Castello dei Conti di Modica sarà allestito un percorso espositivo temporaneo dedicato alle aziende, accompagnato da videoproiezioni sul patrimonio paesaggistico, culturale e produttivo locale.

Il programma comprende anche momenti dedicati all'enogastronomia, con degustazioni di vini DOC e prodotti tipici del territorio.

Previsti inoltre spettacoli di musica, canto e danza dal vivo. Tra gli artisti annunciati figurano la violinista Agata Fanzone, il sassofonista Davide Gianquinto e i musicisti Giuseppe e Maurizio Calandra.

Il programma di domenica 25 ottobre

La prima edizione del Premio Chiaramonte prenderà il via alle 10, con l'accoglienza del pubblico e l'apertura del percorso espositivo.

Alle 10:30 si terrà il primo incontro dedicato all'innovazione e alle imprese. Dalle 12 alle 13 è previsto un aperitivo con prodotti del territorio.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 16, sarà possibile visitare gli spazi espositivi e assistere alle videoproiezioni. Alle 16 inizierà il dibattito su cultura, enogastronomia e turismo.

Alle 17:30 si svolgerà la cerimonia di premiazione, seguita, dalle 18:30, dagli spettacoli artistici. La giornata si concluderà con una degustazione enogastronomica a partire dalle 19:30.

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili.



