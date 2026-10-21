Trapani, oggi l'ultimo saluto ad Alessandro Savona. L'amica di 14 anni lotta per la vita

21/10/2026 10:24:00

Oggi Trapani dà l'ultimo saluto ad Alessandro Savona, il ragazzo di 17 anni morto nel tragico incidente stradale di lunedì pomeriggio sul lungomare Dante Alighieri. I funerali si svolgeranno alle 15 nella Basilica Maria Santissima Annunziata. Intanto resta alta l'apprensione per la ragazza di 14 anni che viaggiava con lui sullo scooter: è ricoverata in prognosi riservata all'Ismett di Palermo, dopo essere stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Due giovanissime vite travolte da una tragedia che ha sconvolto Trapani. Una città che oggi si stringe attorno alla famiglia di Alessandro, mentre continua a sperare per la sua amica.

Oggi i funerali di Alessandro

Alessandro frequentava il Liceo Scientifico Fardella-Ximenes di Trapani. Aveva 17 anni, tanti amici e una grande passione per il tennis, che praticava all'ASD Amici del Tennis di Paceco.

La sua morte ha lasciato sgomenti familiari, compagni di scuola, insegnanti e amici. Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore continuano ad arrivare alla famiglia.

Oggi pomeriggio, alle 15, nella Basilica Maria Santissima Annunziata, familiari, amici e compagni di scuola si ritroveranno per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

La ragazza di 14 anni è in prognosi riservata

Mentre Trapani piange Alessandro, la speranza è tutta per la quattordicenne rimasta gravemente ferita nell'incidente.

La ragazza, studentessa del secondo anno del Liceo Linguistico Rosina Salvo di Trapani, era in sella allo scooter insieme ad Alessandro.

Dopo i primi soccorsi all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, è stata trasferita all'Ismett di Palermo, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Le sue condizioni restano molto gravi e la prognosi è riservata. La giovane continua a essere seguita dai medici, mentre familiari e amici attendono notizie e sperano in un miglioramento.

Alessandro e la passione per il tennis

Alessandro era molto conosciuto anche nell'ambiente sportivo, grazie alla sua passione per il tennis.

Era cresciuto sportivamente all'interno dell'ASD Amici del Tennis di Paceco, dove aveva condiviso allenamenti, partite e momenti di amicizia con tanti ragazzi.

Anche l'assessorato allo Sport del Comune di Paceco ha voluto ricordare il giovane, esprimendo vicinanza alla famiglia e alla società sportiva.

Particolarmente commovente il messaggio dell'ASD Amici del Tennis Paceco: «Una notizia straziante che ci colpisce e ci addolora immensamente. Ciao caro Alessandro, non ti dimenticheremo mai».

Poche parole che raccontano il dolore di chi lo ha conosciuto e visto crescere, condividendo con lui la passione per lo sport.

L'incidente sul lungomare di Trapani

La tragedia si è verificata lunedì 19 ottobre, intorno alle 15.15, sul lungomare Dante Alighieri, all'altezza dell'Hotel Punta Tipa.

Alessandro era alla guida di uno scooter 125 e procedeva in direzione Erice. Con lui viaggiava la quattordicenne.

Per cause ancora in corso di accertamento, il diciassettenne avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi violentemente contro il marciapiede sul lato destro della carreggiata.

Entrambi indossavano il casco, ma nell'impatto sono stati sbalzati sull'asfalto, riportando ferite gravissime.

I sanitari del 118 hanno trasportato i due ragazzi al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate. Per Alessandro, nonostante i tentativi di rianimazione, non c'è stato nulla da fare.

La Polizia Locale di Trapani sta proseguendo gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dello schianto. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'Hotel Punta Tipa, che potrebbero aiutare a ricostruire quanto accaduto.

Il dolore di una città

Nei giorni scorsi anche il parroco don Salvatore, che aveva battezzato Alessandro e conosce da anni la famiglia, ha affidato ai social un messaggio carico di commozione, rivolgendosi ai genitori Giuseppe e Ilaria e al fratello Luca.

Alle 15 Trapani si fermerà per salutare Alessandro. E mentre la città piange un ragazzo di appena 17 anni, il pensiero resta rivolto anche alla sua giovane amica, ricoverata a Palermo, con la speranza che possa superare le conseguenze di quel terribile incidente.



