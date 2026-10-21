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Cronaca
21/10/2026 10:50:00

Trapani, i Maestri del Lavoro al Quirinale dal Presidente Mattarella

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2026/1792572881-0-trapani-i-maestri-del-lavoro-al-quirinale-dal-presidente-mattarella.jpg

Il Consolato provinciale dei Maestri del Lavoro di Trapani sarà rappresentato al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, in programma il 22 ottobre a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

 

A partecipare all'appuntamento istituzionale sarà il Console provinciale Baldassare Cammareri, Maestro del Lavoro, invitato dal Capo dello Stato. Una presenza che, secondo il Consolato, rappresenta un riconoscimento per l'attività svolta sul territorio e per il ruolo dell'organizzazione nella promozione dei valori legati al lavoro.

 

La cerimonia del Quirinale celebra le professionalità insignite della Stella al Merito del Lavoro, onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica. 

Per il Consolato trapanese, l'invito assume anche un significato collettivo, perché porta nella sede della Presidenza della Repubblica l'esperienza e l'impegno di una realtà provinciale attiva nel dialogo con le istituzioni e con il mondo produttivo.

 

Sicurezza sul lavoro e formazione nelle scuole

Tra le attività del Consolato di Trapani c'è la testimonianza formativa nelle scuole della provincia. I Maestri del Lavoro incontrano le giovani generazioni per promuovere la cultura della sicurezza, il rispetto dei diritti e il valore costituzionale del lavoro.

 

Un'attività che punta a trasmettere agli studenti non soltanto competenze e conoscenze, ma anche principi di responsabilità e cittadinanza attiva, in un ambito in cui la prevenzione degli incidenti e la consapevolezza dei propri diritti restano temi centrali.

«La partecipazione a un evento così solenne al Quirinale, su invito del Presidente della Repubblica, è motivo di profondo orgoglio per tutti noi», dichiara Cammareri. 

Il Console definisce l'appuntamento «il coronamento di un lavoro di squadra» portato avanti sul territorio attraverso il confronto con le istituzioni e, soprattutto, il contatto con i giovani nelle scuole.

L'obiettivo, sottolinea, è trasmettere ogni giorno «i valori fondanti del lavoro e della cittadinanza attiva».

 

La partecipazione alla cerimonia del 22 ottobre rappresenterà dunque un momento significativo per il Consolato provinciale, che vede riconosciuto il proprio impegno nella diffusione della cultura del lavoro e nella formazione delle nuove generazioni.

 









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