Marsala: un uomo inciampa sul marciapiede dissestato di via Mazzini e finisce in ospedale

21/10/2026 12:46:00

Un uomo è caduto rovinosamente a terra a causa del marciapiede dissestato in via Mazzini, a Marsala.

L’incidente ha provocato all’uomo, settantenne, un taglio alla fronte e una probabile frattura a un arto. Sul posto vi sono i sanitari del 118, per prestare i primi soccorsi, e gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’episodio riporta l’attenzione sulle condizioni dei marciapiedi cittadini e sui rischi per i pedoni, soprattutto per le persone anziane, che possono essere maggiormente esposte alle conseguenze di una caduta.



