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Cronaca
21/10/2026 12:46:00

Marsala: un uomo inciampa sul marciapiede dissestato di via Mazzini e finisce in ospedale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2026/1792579587-0-marsala-un-uomo-inciampa-sul-marciapiede-dissestato-di-via-mazzini-e-finisce-in-ospedale.jpg

Un uomo è caduto rovinosamente a terra a causa del marciapiede dissestato in via Mazzini, a Marsala.

 

L’incidente ha provocato all’uomo, settantenne, un taglio alla fronte e una probabile frattura a un arto. Sul posto vi sono i sanitari del 118, per prestare i primi soccorsi, e gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

 

L’episodio riporta l’attenzione sulle condizioni dei marciapiedi cittadini e sui rischi per i pedoni, soprattutto per le persone anziane, che possono essere maggiormente esposte alle conseguenze di una caduta.









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