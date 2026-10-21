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Cronaca
21/10/2026 16:32:00

Carabinieri, dopo 38 anni di servizio va in pensione il luogotenente Domenico Rigillo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2026/1792593318-0-carabinieri-dopo-38-anni-di-servizio-va-in-pensione-il-luogotenente-domenico-rigillo.jpg

Dopo 38 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, il luogotenente carica speciale Domenico Rigillo va in pensione per raggiunti limiti di età. 

 

Una carriera trascorsa in gran parte nelle attività investigative, con un impegno prolungato nel contrasto a Cosa Nostra e nella ricostruzione degli assetti della criminalità organizzata nel Trapanese.

 

Originario della Calabria e classe 1966, Rigillo ha iniziato la propria carriera militare nel 1988 come allievo carabiniere, per poi passare alla categoria dei sottufficiali. Dopo la formazione, è stato assegnato alla Compagnia di Castelvetrano, in un periodo segnato dalla guerra di mafia tra le famiglie partannesi.

 

Tra il 1990 e il 1997 ha prestato servizio nelle stazioni di Santa Ninfa e Partanna, per poi entrare nell’Aliquota operativa della Compagnia di Castelvetrano. Il successivo trasferimento al Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani ha segnato la fase più lunga della sua carriera: 29 anni dedicati alle indagini.

 

Nel corso del servizio ha partecipato a numerose operazioni che hanno contribuito a ricostruire le dinamiche di Cosa Nostra nella provincia e a individuare i suoi principali esponenti. 

Tra quelle ricordate dal Comando provinciale figurano Phoenix (2004), Campus Belli (2011), Eden (2013), Anno Zero (2018), Mafia Bet (2019) e Alba (2025).

 

Tra le attività più significative viene ricordato anche il contributo alle ricerche e alle indagini che hanno portato, nel gennaio 2023, alla cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro, arrestato a Palermo dopo trent'anni di latitanza.

 

Un percorso professionale accompagnato da numerosi riconoscimenti, tra encomi solenni e semplici. Nel 2014 Rigillo è stato insignito della Croce d’oro con torre per i 25 anni di anzianità di servizio.

 

In occasione del congedo, il comandante provinciale dei Carabinieri di Trapani, colonnello Mauro Carrozzo, ha rivolto al luogotenente un sentito ringraziamento per gli anni di impegno nell’Arma, accompagnato dall’augurio di un sereno proseguimento del suo percorso di vita.

 

 









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