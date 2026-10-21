Buongiorno24 del 21 Ottobre 2026 

21/10/2026 09:22:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Oggi, mercoledì 21 ottobre, apriamo con il maltempo sulla Sicilia occidentale. È una giornata di allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali. Nel Trapanese sono attese piogge intense e forti raffiche: secondo le elaborazioni del Centro Meteorologico Siciliano, nei temporali più forti sono possibili punte locali superiori ai cento chilometri orari. Faremo il punto sulle previsioni e sugli aggiornamenti, distinguendo il quadro generale dai fenomeni più intensi e localizzati.

https://www.tp24.it/2026/10/21/meteo/meteo-sicilia-oggi-21-ottobre-allerta-gialla-temporali-e-raffiche-oltre-i-100-km-h/241054

A Trapani è il giorno dell’ultimo saluto ad Alessandro Savona, il diciassettenne morto nell’incidente di lunedì sul lungomare Dante Alighieri. I funerali si celebrano oggi alle 15 nella Basilica Maria Santissima Annunziata. Alessandro frequentava il Liceo Fardella-Ximenes. La quattordicenne che viaggiava con lui sullo scooter è stata trasferita all’Ismett di Palermo; la Polizia locale continua gli accertamenti sulla dinamica dello schianto.

https://www.tp24.it/2026/10/20/incidenti/trapani-piange-alessandro-savona-morto-a-17-anni-domani-i-funerali/241030

Passiamo ai trasporti: una parte dei tir riparte, ma la crisi dei rifornimenti non è ancora superata. Dopo il confronto con Matteo Salvini, il Comitato trasportatori siciliani ha revocato il fermo dei servizi, mantenendo lo stato di agitazione. La decisione non equivale però alla conclusione di tutta la protesta. Vedremo quali impegni sono stati annunciati e quali difficoltà restano per supermercati, imprese e distribuzione delle merci.

https://www.tp24.it/2026/10/21/economia/tir-in-sicilia-fermo-revocato-a-meta-ma-tra-blocchi-e-scaffali-vuoti-la-crisi-resta/241044

Torniamo a Trapani sulla vicenda dei trecentomila euro perduti per il “Dopo di Noi”. Dopo la denuncia di Anffas arriva la replica del sindaco Giacomo Tranchida e del Distretto sociosanitario D50. L’Amministrazione riconduce le difficoltà anche ai requisiti restrittivi della normativa nazionale e respinge la lettura dell’associazione. Metteremo a confronto le posizioni, partendo dai servizi che avrebbero dovuto sostenere l’autonomia delle persone con disabilità.

https://www.tp24.it/2026/10/21/sociale/trapani-tranchida-sui-fondi-persi-per-il-dopo-di-noi-il-problema-era-la-legge-e-attacca-anffas/241042

Infine, la risposta degli studenti trapanesi alle polemiche sulla manifestazione. In una lettera pubblicata da Tp24, i ragazzi contestano a politica e giornalisti di aver concentrato l’attenzione sul cartello che evocava la lupara, trascurando le richieste su scuole sicure e diritto a essere ascoltati. Daremo spazio alle loro ragioni e al confronto che si è aperto sul linguaggio della protesta.

https://www.tp24.it/2026/10/21/lettere--opinioni/trapani-gli-studenti-contro-politica-e-giornalisti-avete-strumentalizzato-la-protesta-non-lo-dimenticheremo/241045

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101: quindici minuti per conoscere le notizie, comprenderne il contesto e orientarsi tra i fatti del giorno.



