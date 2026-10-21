21 Ottobre: ottavo decreto sicurezza, calma nelle città, Trump vuole la tregua

21/10/2026 07:16:00

E' il 21 Ottobre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Sulla scia dei fatti di Milano, il governo ha varato il suo ottavo pacchetto sicurezza: introduce il nuovo reato di «partecipazione violenta a manifestazioni pubbliche» e aggravanti per i reati di devastazione e saccheggio

• I facinorosi, per ora, si sono chetati. A Milano, in piazza San Carlo, a un presidio del centrodestra è stato esposto uno striscione con scritto «Vi re-migreremo tutti». Quando un gruppo di stranieri si è avvicinato, sono partiti spintoni, urla, schiaffi

• A Padova il questore ha fatto volare sul centro storico un elicottero. A Bologna i danni sono stati quantificati in 250 mila euro, il Comune si costituirà parte civile. A Treviso i genitori dei ragazzini finiti in questura sono agricoltori, operai, badanti, donne delle pulizie (alcuni sono arrivati in caserma con gli occhi lucidi)

• Fedez ha criticato Ghali e Marracash, che avevano detto di capire la rabbia dei ragazzini: «A promuovere quella idea di vita e di successo ci siamo noi»

• Il ministro della Difesa Crosetto, durante un convegno, ha detto che anche gli scontri di Milano fanno parte della guerra ibrida

• A Parigi e in numerose città della Francia è stato prorogato il coprifuoco «parziale» e «localizzato» decretato lunedì dopo i disordini del fine settimana. Il tasso d’interesse sui titoli di Stato francesi a dieci anni è salito al 4,92 per cento. Lo spread con il Bund tedesco è ai massimi dal 2011

• Trump ha bisogno di una tregua in Ucraina da presentare agli elettori prima delle elezioni di metà mandato: in caso contrario, scaricherà tutte le colpe su Zelens’kyj

• Kyle Kennedy, nipote di Bob Kennedy, è morta il mese scorso a 42 anni nella sua casa del Massachusetts. Negli ultimi anni viveva in una condizione di paralisi a seguito di una grave lesione al midollo spinale

• In Alberta il 77 per cento degli elettori ha votato no al referendum per l’indipendenza dal Canada

• Dopo la forte pioggia sulla Liguria di ieri, per oggi la protezione civile ha diramato un allerta arancione in sei regioni: Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, in estensione dalla sera a Umbria, Lazio, Campania e settori occidentali ed interni di Abruzzo e Molise

• Il Giappone ha lanciato la missione Mmx verso Phobos, una delle lune di Marte

• Il mondo bancario ribadisce il suo malumore per il contributo straordinario da cinque miliardi chiesto dal governo

• Mancano tre giorni al congresso straordinario della Lega a Milano, all’Allianz MiCo, con cui Salvini cercherà di frenare le fibrillazioni di governatori e “nordisti”

• Un problema di corrente in un centro dati di Google Cloud vicino a Londra ha mandato in tilt per ore i servizi online di diverse banche e aziende del Regno Unito

• Nel Regno Unito si faranno multe fino a 100 sterline a chi ascolta musica, guarda video o usa il vivavoce senza auricolari su treni e autobus, con lo slogan «condividi la carrozza, non il rumore»

• La Corte d’appello di Torino ha detto sì all’estradizione di Lee Montgomery Gilley – il texano di 39 anni fuggito dagli Stati Uniti dopo aver ammazzato la moglie, e arrestato alla Malpensa – ma ha ottenuto che gli sia risparmiata la pena di morte

• Fabrizio Corona ha affrontato la prima udienza a Milano della causa intentatagli contro da Mediaset

• La scrittrice cilena Isabel Allende ha vinto il Premio Planeta di Barcellona con lo pseudonimo di Luz Ventura. Finora non si era mai cimentata con un concorso letterario per evitare l’imbarazzo di arrivare ultima

• In Chiampions League la Roma ha battuto gli slovacchi del Slovan Bratislava per 4 a 0, il Napoli ha battuto il Bodo per 4 a 3

• Sono morti lo sceneggiatore statunitense Ron Koslow (81), l’attrice statunitense Betty McGuire (100) e la cestista Anna Mellano (17)



