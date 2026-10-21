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Sport

» Basket
21/10/2026 12:31:00

Basket: pronto riscatto Sicily by Car Alcamo, netta vittoria casalinga contro Salerno Basket

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2026/basket-pronto-riscatto-sicily-by-car-alcamo-netta-vittoria-casalinga-contro-salerno-basket-450.jpg

Pronto riscatto doveva essere e pronto riscatto è stato in casa Sicily by Car Golfobasket Alcamo. Il roster di coach Vincenzo Ferrara ha battuto nettamente in casa, domenica pomeriggio, il Salerno Basket ’92 nel match valido per la terza giornata del campionato femminile di serie A2 Credem Banca, con il punteggio finale di 87-40.

Una partita molto ben giocata dalle alcamesi, che grazie alla prestazione in campo al Pala Tre Santi si lasciano alle spalle l’opaca prestazione di una settimana prima ad Umbertide. Dopo un primo quarto equilibrato (19-19), la Sicily by Car ha preso decisamente le redini del match, portando a casa una vittoria importante per il prosieguo della stagione.

Soddisfatto a fine gara coach Ferrara: “Abbiamo disputato un’ottima partita, fatta di ritmo alto, intensità e una difesa coriacea. Siamo stati bravi a sfruttare la nostra superiorità fisica e tutte le rotazioni, trovando un contributo importante da ogni giocatrice. Sono particolarmente soddisfatto dell’atteggiamento delle ragazze, che hanno dimostrato voglia di lottare su ogni pallone fino all’ultimo secondo. È questa l’identità che voglio vedere sempre dalla mia squadra”.

Miglior realizzatrice del match è stata Ndiaye Dior con 18 punti: in doppia cifra per le alcamesi anche Russo (16), Lo Sylla (12) e Nikolic (10). Esordio stagionale per le under Giulia Daidone e Gaia Adragna, entrambe a segno ieri con due punti a testa. Daidone, classe 2008, aveva già esordito in serie A2 l’anno scorso; per Adragna, classe 2010, si è trattato dell’esordio assoluto in prima squadra.









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