A Pantelleria il "Parcopertutti" grazie ad un finanziamento di 47mila euro

21/10/2026 17:00:00

La natura di Pantelleria senza barriere, per permettere a tutti di scoprire sentieri, paesaggi e aree verdi dell’isola. È l’obiettivo di “Parcopertutti”, il progetto promosso dall’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria e finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con 47 mila euro, a valere sui fondi dell’esercizio finanziario 2027.

Joëlette e Hugbike per esplorare l’isola

Il programma prevede l’acquisto di tre Joëlette, carrozzelle da fuoristrada che, grazie all’aiuto di due accompagnatori, consentono alle persone con disabilità motoria di percorrere sentieri naturalistici. Saranno utilizzate anche lungo l’anello del cratere di Cuddia di Mida, sentiero CAI 971C, che sarà arricchito con stimolazioni sensoriali olfattive e uditive.

A queste si aggiungeranno tre Hugbike, tandem speciali che permettono al conducente di pedalare alle spalle del passeggero, garantendone sostegno e sicurezza. Le biciclette saranno impiegate lungo i percorsi del Lago di Venere, con particolare attenzione anche alle esigenze delle persone con autismo.

Un’area giochi inclusiva a Montagna Grande

Il terzo intervento riguarda la realizzazione di un’area gioco inclusiva a Montagna Grande, con strutture a tema animale pensate per bambini con disabilità e famiglie. Lo spazio sarà collocato nell’area attrezzata per i picnic, dove il Parco ha già installato una casetta in legno per infopoint e un WC Kazuba.

Turismo accessibile e sentieri digitali

Il progetto comprende anche la mappatura dei percorsi accessibili attraverso Wikiloc e la promozione di una rete di ospitalità attenta alle esigenze di tutti i visitatori.

L’obiettivo è trasformare l’accessibilità in una componente concreta dell’offerta turistica dell’isola, unendo tutela ambientale, inclusione e valorizzazione del territorio nel solco dei principi della Carta europea del turismo sostenibile di Europarc.



