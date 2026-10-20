Ryanair taglia i voli in Europa: addio a 13 aeroporti. Ecco quali

20/10/2026 09:14:00

Ryanair riduce la propria presenza in diversi aeroporti europei. La compagnia low cost ha programmato l'uscita da 13 scali tra il 2026 e il 2027, cancellando collegamenti considerati poco redditizi o penalizzati dall'aumento dei costi aeroportuali. Una strategia che riguarda diversi Paesi, dalla Spagna alla Francia, dalla Grecia alla Germania. In Italia, invece, la compagnia punta su Rimini, dove ha annunciato un investimento da 200 milioni di dollari.

Gli aeroporti che Ryanair abbandona

I tagli sono cominciati a gennaio 2026 con l'uscita dall'aeroporto di Vigo, in Spagna. A marzo sono stati interrotti i collegamenti con Amman, in Giordania, le Asturie, in Spagna, Clermont-Ferrand, in Francia, e gli scali portoghesi di Ponta Delgada e Terceira.

Ad agosto è stata la volta di Rodez, in Francia. A ottobre i tagli hanno interessato Bodrum e Dalaman, in Turchia, Kalamata e Kos, in Grecia, e Niš, in Serbia.

Il programma proseguirà nel marzo 2027, quando Ryanair interromperà anche i collegamenti con Brema, in Germania.

Perché Ryanair cancella le rotte

Alla base delle decisioni ci sono soprattutto i costi. Il modello economico della compagnia si fonda su tariffe basse e su un'attenta gestione delle spese operative.

Quando una rotta non garantisce risultati sufficienti oppure aumentano le tariffe richieste dagli aeroporti, Ryanair può ridurre i voli fino ad abbandonare lo scalo.

Una scelta che rappresenta anche uno strumento di pressione nei confronti dei gestori aeroportuali e delle amministrazioni locali, chiamati a rendere più convenienti le condizioni operative.

In Italia 200 milioni di dollari per Rimini

Mentre riduce la propria presenza in alcuni Paesi, Ryanair ha annunciato un investimento di 200 milioni di dollari per una nuova base operativa all'aeroporto di Rimini, in vista dell'estate 2027.

Il progetto prevede due aeromobili basati nello scalo romagnolo, oltre 600 mila posti disponibili e 17 rotte, di cui cinque nuove: Dublino, Memmingen, Stoccolma, Tirana e Varsavia.

Complessivamente sono previsti 114 voli settimanali.

La decisione arriva dopo l'abolizione dell'imposta municipale da parte delle autorità locali, una misura che ha reso più conveniente operare nell'aeroporto.

Tagli pesanti anche in Germania

Situazione opposta in Germania, dove Ryanair ha annunciato una forte riduzione dei collegamenti, denunciando costi aeroportuali definiti «astronomici».

Tra gli scali più penalizzati c'è Berlino, dove i collegamenti operati dalla compagnia dovrebbero ridursi di circa il 50%.

Meno voli anche per le altre compagnie

Ryanair non è l'unica compagnia a rivedere i propri programmi. L'aumento del costo del carburante per aerei sta spingendo diversi vettori a ridimensionare l'offerta.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Lufthansa, British Airways, Air France e Turkish Airlines hanno programmato per la stagione invernale tagli di almeno un milione di posti ciascuna rispetto all'inverno 2025-2026.

Per gli aeroporti italiani, compresi quelli siciliani, il tema resta quello della competitività dei costi e della capacità di mantenere i collegamenti. Al momento, però, le riduzioni annunciate in questo piano non comprendono gli aeroporti di Trapani Birgi e Palermo.



